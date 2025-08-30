به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اخیراً موضوع خلع سلاح حزبالله لبنان و انحصار سلاح به دست دولت به یکی از حساسترین و جنجالبرانگیزترین موضوعات در صحنه سیاسی این کشور تبدیل شده است.
«شیخ نعیم قاسم»، دبیرکل حزبالله لبنان در تازهترین موضع خود اعلام کرد که تمام مشکلات کشور ناشی از دشمنی اسرائیل و حمایت آمریکا از آن است و برای حل مشکلات لبنان، ابتدا باید به حاکمیت ملی بازگردیم، حمله اسرائیل متوقف شود، نیروهای اشغالگر از سرزمینهای لبنان خارج شوند، بازسازی آغاز شده و اسرا آزاد شوند.
دبیرکل حزبالله با تاکید بر اینکه اگر مقاومت نبود، اسرائیل به بیروت میرسید و ۶۰۰ کیلومتر از لبنان را اشغال میکرد، همانطور که در سوریه رخ داد، افزود: مقاومت سد محکمی در برابر اهداف اسرائیل است و این رژیم نمیتواند در لبنان بماند یا پروژه توسعهطلبانه خود را از طریق لبنان پیش ببرد.
در همین زمینه «عدنان منصور»، وزیر خارجه پیشین لبنان به تشریح دلایل و پیامدهای خلع سلاح حزبالله برای حاکمیت ارضی کشور پرداخت و به پرسشهای مطرح شده پاسخ گفت.
ابنا: دلایل تکرار خواستهها برای خلع سلاح حزبالله و طرح ادعاهایی چون تهدید این سلاحها برای لبنان را چگونه ارزیابی میکنید؟
درباره ادعاها درباره اینکه سلاحهای حزبالله تهدیدی برای دولت لبنان است و دولت باید این سلاحها را به خود محدود کند، باید بگویم که قطعنامه ۱۷۰۱ و بهویژه توافق «طائف» تصریح میکند که لبنان و مردم آن حق مقابله با تجاوز را دارند. بنابراین رسماً به وجود مقاومت در لبنان اعتراف شده است. اما امروز، پس از تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان، صداهایی در داخل لبنان بلند شده است که مدعی هستند حزبالله باید سلاحهای خود را تحویل دهد؛ زیرا عدم تحویل سلاح، بهانه را برای ادامه حملات اسرائیل به لبنان و جلوگیری از بازگشت ساکنان آن فراهم میکند. در واقع این ادعاها بهانههای واهی بیش نیستند.
ابنا: پیامدهای خلع سلاح حزبالله برای کشور لبنان در سایه تجاوزهای مداوم رژیم صهیونیستی چیست؟
باید توجه داشت که خلع سلاح حزبالله پیامدهای جدی دارد، پس از خلع سلاح، چه کسی و چگونه از خاک لبنان در برابر هرگونه تجاوز اسرائیل محافظت میکند، بهویژه که میدانیم پس از سال ۲۰۰۶، صدور قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت خواستار آتشبس شد اما این رژیم همواره آن را نقض کرده است.
لبنان از سال ۲۰۰۶ تا سال ۲۰۲۳ که نبرد پشتیبانی از غزه آغاز شد، حتی یک گلوله هم به سمت سرزمینهای اشغالی شلیک نکرد. برعکس، اسرائیل بیش از ۴۰ هزار بار از طریق زمین، دریا و هوا قطعنامه ۱۷۰۱ را نقض کرد. بنابراین دشمن اسرائیلی غیرقابلاعتماد است. به هیچ وجه نمیتوان به آن اعتماد کرد؛ زیرا اشتهای آن برای اشغال و بلعیدن سرزمینها نه تنها در لبنان، بلکه در سوریه و اماکن دیگر نیز بسیار زیاد است.
به همین دلیل است که مقاومت میگوید: چه کسی میتواند به لبنان تضمین دهد که اگر حزبالله سلاحهایش را تحویل دهد، اسرائیل بیش از پیش به خاک کشور حمله نخواهد کرد و سرزمینهای آن را الحاق نخواهد کرد؟
هیچ نهاد بینالمللی برای ارائه چنین تضمینی وجود ندارد، بهویژه که ایالات متحده رئیس کمیته پنج نفره ناظر بر آتشبسی است که در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ برقرار شد و اسرائیل در سایه چنین به اصطلاح نظارتی همچنان روزانه به نقض توافق ادامه میدهد، پهپادهای اسرائیلی مناطق و روستاهای لبنان را بمباران میکنند و مانع از بازگشت ساکنان به سرزمینهایشان و حتی بازسازی خانههایشان میشوند.
بنابراین، لبنان به آتشبس متعهد شد، اما اسرائیل هرگز پایبند نبوده است، حال اگر مقاومت سلاحهای خود را تحویل دهد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ تحویل سلاح به مفهوم اجازه دادن به اسرائیل برای گشتوگذار آزادانه در خاک لبنان، انجام حملات و کنترل اراضی خواهد بود، همانطور که در حال حاضر برخی مناطق و روستاها را کنترل میکند و اکنون معتقد است که روستاهایی وجود دارند که لبنانیها تحت هیچ شرایطی نباید وارد آنها شوند، به این معنا که آنها باید غیرنظامی و خالی از سکنه باشند.
موضع مردم لبنان در قبال موضوع خلع سلاح حزبالله چیست؟
بیشتر مردم لبنان، اگرچه دیدگاههای متفاوتی دارند، اما بهطورکلی مطمئن هستند که اگر حزبالله سلاحهای خود را تحویل دهد، اسرائیل به تجاوز ادامه خواهد داد. هیچ تضمینی از سوی غرب، آمریکا، اروپا یا کشورهای عربی وجود ندارد که اگر حزبالله سلاح بر زمین بگذارد، اسرائیل تجاوزی را آغاز نکند.
«لیندزی گراهام»، نماینده آمریکا دو روز پیش که به لبنان سفر کرده بود و با مقامات لبنانی دیدار داشت، به همین موضوع اذعان کرد. او گفت: «از من نپرسید اسرائیل پس از خلع سلاح حزبالله چه خواهد کرد». مفهوم این حرف آن است که وقتی مقاومت خلع سلاح شود و سلاح را کنار بگذارد، احدی نمیتواند تضمین کند که آیا اسرائیل سکوت خواهد کرد یا از خاک لبنان عقبنشینی خواهد کرد.
مقصود گراهام این بود که ما هیچ تضمینی برای لبنان نداریم که اسرائیل از سرزمینهای اشغالی آن عقبنشینی کند. در این صورت، چگونه میتوان مقاومت در لبنان را خلع سلاح کرد، زیرا وجود آن در وهله نخست برای جلوگیری از هرگونه تجاوز اسرائیل به خاک لبنان است.
ابنا: ادعای رژیم صهیونیستی درباره اقدام در برابر اقدام و خروج از اراضی اشغالی لبنان در صورت خلع سلاح حزبالله را چگونه ارزیابی میکنید؟
دشمن اسرائیلی مدعی است که اگر مقاومت سلاحهایش را تحویل دهد، عقبنشینی کرده و خاک لبنان را ترک خواهد کرد. دشمن ریاکار است، دشمن خیانتکار است، دشمن طفره میرود. دشمن به خلع سلاح تکیه و بسنده نمیکند، بلکه به دنبال خلع سلاح است تا لبنان را بدون قدرت واقعی برای مقابله با خود باقی بگذارد.
بهعنوانمثال، در سوریه میبینیم که از سال ۱۹۷۳ پس از امضای توافق آتشبس، سوریه حتی یک گلوله هم علیه اسرائیل شلیک نکرده است اما هنگامیکه دولت «بشار اسد»، رئیسجمهور پیشین سوریه سقوط کرد، دیدیم که چگونه اسرائیل تجاوز گستردهای را به این کشور آغاز کرد. اسرائیل تواناییهای نظامی سوریه را که طی ۷۰ سال انباشته شده بود، نابود کرد. اسرائیل همچنان روزانه خاک سوریه را بمباران میکند. بنابراین، نمیتوان در برابر این دشمن سکوت کرد و به هیچ وجه نمیتوان به آن اعتماد کرد. این یک دشمن خائن است که به دنبال تکهتکه کردن و الحاق سرزمینهای عربی، چه در لبنان، سوریه یا هر جای دیگر است.
ابنا: پروژه خلع سلاح مقاومت، تکمیل سناریوی رژیم صهیونیستی در خصوص آینده منطقه نیست؟
«بنیامین نتانیاهو»، نخستوزیر اسرائیل اخیراً اذعان کرد که او یک کشور مطابق کتاب مقدس را تصور میکند که شامل هشت کشور، از جمله عراق، سوریه، لبنان، اردن و بخشهایی از مصر، عربستان سعودی و کویت است.
حال در سایه همین موضوع که بر عرصه لبنان تأثیر میگذارد، این پرسش مطرح میشود که آیا مقامات رسمی لبنان دیدگاه مقاومت را درک میکنند؟ آیا آنها میتوانند در مقابل ایالات متحده بایستند و منافع لبنان و خطرات ناشی از خلع سلاح را مورد توجه قرار دهند؟ چه کسی در خاک لبنان خواهد ماند تا در مقابل تجاوز اسرائیل بایستد؟ آیا ارتش لبنان بهتنهایی میتواند با تجاوز مقابله کند؟ هرگز.
