به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک سال پس از آنکه اسرائیل هزاران دستگاه ارتباط بی‌سیم (پیجر) را در لبنان منفجر کرد، بسیاری از مجروحان همچنان در مسیر درمان زخم‌های جسمی و روانی ناشی از این حمله قرار دارند؛ حمله‌ای که ده‌ها شهید و هزاران زخمی از جمله زنان و کودکان، برجای گذاشت.

در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۴ مصادف با ۲۶ شهریور ۱۴۰۳، دستگاه‌های پیجر به‌طور همزمان منفجر شدند و تنها یک روز بعد، انفجار دستگاه‌های بی‌سیم «واکی‌تاکی» رخ داد. این دو عملیات در مجموع ۳۹ شهید و بیش از ۳۴۰۰ زخمی بر جای گذاشت؛ بسیاری از آن‌ها غیرنظامیانی بودند که هیچ ارتباطی با حزب‌الله نداشتند.

«فولکر تورک» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، آن زمان این عملیات را تکان‌دهنده و غیرقابل قبول توصیف کرد و تأکید داشت که این اقدام نقض آشکار قوانین بین‌المللی است.

جراحات سنگین و درمان‌های بی‌پایان

«زینب مستراح» ۲۷ ساله که یک شرکت برگزاری مراسم در بیروت را اداره می‌کرد، پس از انفجار یک دستگاه پیجر در دست یکی از بستگانش، دچار آسیب‌های جدی به چشم‌ها و دست راستش شد.

او طی یک سال گذشته ۱۴ عمل جراحی انجام داده اما بیشتر بینایی‌اش و انگشتان دستش را از دست داده است.

زینب با اندوه گفت: دیگر نمی‌توانم تحصیل در رشته طراحی داخلی را ادامه دهم، چون دید چشم‌هایم به ۱۰ درصد کاهش یافته است.» با این حال، تسلیم نخواهم شد و به دنبال رشته دانشگاهی دیگری خواهم رفت.

«محمد ناصرالدین» ۳۴ ساله مدیر بخش مهندسی و تجهیزات پزشکی در بیمارستان الرسول الأعظم(ص) نیز چشم چپ و چند انگشت دستش را از دست داد. دستگاه پیجر او هنگام همراهی فرزندش در نخستین روز مدرسه منفجر شد.

محمد دو هفته در کما بود و پس از به هوش آمدن با خبر شهادت سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله در ضاحیه جنوبی بیروت روبه‌رو شد. او همچنان تحت عمل‌های جراحی متوالی قرار دارد.

پزشکان می‌گویند که بسیاری از مجروحان انفجار پیجرها از جمله زنان و کودکان، سال‌ها یا حتی تمام عمر نیازمند درمان و عمل‌های جراحی خواهند بود. دکتر «الیاس جرادی» جراح چشم که ده‌ها عمل روی مصدومان انجام داده، تأکید می‌کند: مسیر درمان، پایانی ندارد.

پشت پرده عملیات

تحقیقات منتشرشده توسط خبرگزاری رویترز نشان داد که اسرائیل مواد منفجره پلاستیکی را درون دستگاه‌های پیجر، کار گذاشته بود؛ دستگاه‌هایی که در اختیار رزمندگان و کارکنان مؤسسات اجتماعی و درمانی وابسته به حزب‌الله قرار داشت.

بعدها اعلام شد که «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر اسرائیل -که تحت تعقیب دادگاه کیفری بین‌المللی است- شخصاً مجوز انجام این عملیات را صادر کرده بود. انفجارها خسارت‌های انسانی و مادی سنگینی بر لبنان وارد کرد.

خاطره‌ای که پاک نمی‌شود

انفجار پیجرها در حافظه جمعی لبنانی‌ها به‌عنوان یکی از تکان‌دهنده‌ترین حملات تاریخ این کشور باقی مانده است؛ حمله‌ای که هنوز آثار ویرانگر آن بر زندگی هزاران خانواده پایان نیافته است.

