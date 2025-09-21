افشای جزئیات عملیات محرمانه موساد/ سید حسن نصرالله چگونه به شهادت رسید؟

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه «یدیعوت آحرونوت» در گزارشی، جزئیات جدیدی از عملیات محرمانه موساد برای ترور سید حسن نصرالله دبیرکل سابق حزب‌الله لبنان، منتشر کرده است.

طبق این گزارش، مأموران موساد در جریان حملات هوایی سنگین ارتش رژیم صهیونیستی به جنوب بیروت، موفق شدند تجهیزات پیشرفته‌ای را در نزدیکی مخفی‌گاه زیرزمینی سید حسن نصرالله نصب کنند.

عملیات موسوم به پیجر در سپتامبر سال گذشته و در شرایطی بسیار خطرناک انجام شد؛ مأموران موساد با آگاهی کامل از ریسک بالا، به منطقه «حارة حریک» نفوذ کردند و بسته‌هایی با فناوری بالا را به محل مورد نظر رساندند. آن‌ها مسیرهای باریک و پیچیده را طی کردند و امیدوار بودند هماهنگی لازم با ارتش اسرائیل برای جلوگیری از بمباران مسیرشان انجام شده باشد.

بر اساس اطلاعاتی که به واحد ۸۲۰۰ و سازمان اطلاعات نظامی «آمان» رسیده بود، سید حسن نصرالله قرار بود در آن مخفی‌گاه با عباس نیلفروشان فرمانده نیروی قدس ایران در لبنان و علی کرکی فرمانده جبهه جنوبی حزب‌الله دیدار کند. این مکان تنها برای تعداد محدودی از محافظان و اعضای ارشد حزب شناخته‌شده بود.

مأموران موساد احتمال بازگشت سالم خود را ۵۰ درصد برآورد کرده بودند، چرا که حتی در صورت عدم شناسایی، خطر اصابت ترکش‌های بمب‌های هوایی وجود داشت. با وجود درخواست توقف حملات هوایی، فرمانده عملیات اعلام کرد که بمباران‌ها نه‌تنها متوقف نمی‌شوند بلکه شدت خواهند گرفت تا مسیر مأموران امن‌تر شود و نیروهای محافظ مجبور به عقب‌نشینی شوند.

به گفته روزنامه، تجهیزاتی که در این عملیات استفاده شد، شباهت زیادی به فناوری‌های علمی‌تخیلی داشتند و توسعه آن‌ها از سال ۲۰۲۲ آغاز شده بود. این فناوری‌ها نه‌تنها برای لبنان بلکه برای عملیات‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران نیز طراحی شده بودند. در توسعه این تجهیزات، وزارت دفاع، کارشناسان اطلاعاتی، شرکت‌های دفاعی «رافائل» و «ال‌بت»، و نیروی هوایی اسرائیل مشارکت داشتند.

در ساعت ۱۸:۲۰ روز ۲۷ سپتامبر، ۱۰ فروند جنگنده اسرائیلی ۸۳ بمب یک‌تنی را بر منطقه‌ای که مخفی‌گاه زیرزمینی در آن قرار داشت، فرو ریختند. در این عملیات از جنگنده‌های F-15I و F-16I استفاده شد که بمب‌های هدایت‌شونده آمریکایی از نوع BLU-109 را با دقت بالا و سیستم GPS به هدف رساندند.

به گفته روزنامه، ارتش اسرائیل از ژوئیه ۲۰۲۴ کمپینی سازمان‌یافته برای حذف فرماندهان حزب‌الله آغاز کرده بود که پس از کشته شدن ۱۲ کودک در مجدل شمس کلید خورد.

این کمپین با ترور فؤاد شکر آغاز شد و با عملیات‌هایی مانند «پیجر» ادامه یافت تا در نهایت به ترور حسن نصرالله منتهی شد.

