  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

راهپیمایی مردمی در بیروت در سالگرد فاجعه پیجر/ تاکید بر حمایت از مجروحان و درخواست برای محاکمه اسرائیل

۲۶ شهریور ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۴
کد خبر: 1728190
راهپیمایی مردمی در بیروت در سالگرد فاجعه پیجر/ تاکید بر حمایت از مجروحان و درخواست برای محاکمه اسرائیل

در سالگرد فاجعه بیجر، فعالان لبنانی در بیروت خواستار محاکمه اسرائیل و ارائه پرونده حقوقی جامع علیه این کشور شدند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فعالان لبنانی امروز چهارشنبه 26 شهریور 1404 در یک راهپیمایی مردمی در پایتخت لبنان، خواستار محاکمه اسرائیل به‌خاطر جنایاتی شدند که علیه هزاران شهروند لبنانی در جریان فاجعه انفجار دستگاه‌های بیجر انجام شد. شرکت‌کنندگان تأکید کردند که عدالت بین‌المللی تنها راه جلوگیری از فرار تل‌آویو از مجازات است.

سازمان‌دهندگان راهپیمایی در بیانیه‌ای از دولت لبنان خواستند که یک پرونده حقوقی جامع تهیه کند و از کارشناسان داخلی و بین‌المللی برای ارائه شکایات علیه اسرائیل در محاکم و مراجع قضایی ذی‌ربط استفاده نماید. آنها تأکید کردند که حفاظت از شهروندان در برابر تهدیدات و تجاوزات مکرر اسرائیل از ابتدایی‌ترین وظایف دولت است.

بیانیه همچنین اشاره کرد که کارشناسان سازمان ملل تأکید کرده‌اند اقدامات ارتش اسرائیل از طریق تلاش برای کشتار جمعی و ایجاد وحشت و ترس تصادفی، جنایت جنگی و نقض آشکار قوانین بین‌الملل بشردوستانه است.

سازمان‌دهندگان تأکید کردند که این راهپیمایی در مخالفت با هرگونه تلاش برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل برگزار شد و بر حق لبنانی‌ها برای محاکمه مرتکبان جنایت‌ها تأکید کردند. آنها افزودند که خواسته محاکمه قضایی با هیچ مسیر سیاسی تعارض ندارد، بلکه یک ضرورت ملی و انسانی است.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha