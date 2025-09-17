بحران جنگ و اقتصاد در رژیم صهیونیستی/ ۷۹ هزار اسرائیلی، اراضی اشغالی را ترک کردند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس آمار رسمی، حدود ۷۹ هزار اسرائیلی در سال ۲۰۲۴، اراضی اشغالی را ترک کرده‌اند، در حالی که ۲۱ هزار نفر از کسانی که در گذشته مهاجرت کرده بودند به اسرائیل بازگشته‌اند. همچنین ۲۵ هزار یهودی و اعضای خانواده‌هایشان از کشورهای مختلف طبق قانون بازگشت به اراضی اشغالی مهاجرت کردند.

به گزارش دفتر آمار مرکزی اسرائیل، جمعیت این رژیم در آستانه سال نو عبری (دوشنبه آینده) به ۱۰ میلیون و ۱۴۸ هزار نفر رسیده است که شامل ۷ میلیون و ۷۵۸ هزار یهودی (۷۸.۵٪)، حدود ۲ میلیون و ۱۳۰ هزار عرب (۲۱.۵٪) و نزدیک به ۲۶۰ هزار نفر غیر یهودی می‌باشد.

این آمار شامل حدود ۴۰۰ هزار فلسطینی ساکن منطقه قدس شرقی نیز می‌شود که اسرائیل این منطقه را در سال ۱۹۶۷ اشغال و در ۱۹۸۰ به خاک خود ضمیمه کرد، اقدامی که مورد تأیید سازمان ملل قرار نگرفته است.

طبق این داده‌ها، جمعیت اسرائیل از سال گذشته تا کنون ۱۰۱ هزار نفر افزایش یافته؛ در این مدت ۱۷۹ هزار نوزاد متولد و ۵۰ هزار نفر فوت کرده‌اند.

مقایسه با سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد روند مهاجرت معکوس در اراضی اشغالی شدت گرفته است. در آن سال حدود ۵۵ هزار و ۳۰۰ اسرائیلی مهاجرت کردند و ۲۷ هزار نفر وارد شدند.

تحلیل‌گران این روند را ناشی از بحران‌های اقتصادی، شکاف‌های سیاسی و جنگ‌های منطقه‌ای اسرائیل از جمله جنگ تمام‌عیار علیه غزه و تجاوزات به کرانه باختری، حمله به ایران در ژوئن گذشته، تداوم بمباران لبنان، سوریه و یمن و حتی تلاش نافرجام برای مقامات رهبران حماس در قطر می‌دانند.

