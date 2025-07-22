عبور نرخ بیکاری در اسرائیل از ۱۰ درصد در پی جنگ با ایران

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نرخ بیکاری در اسرائیل در ماه ژوئن ۲۰۲۵ به شکلی چشمگیر افزایش یافت که پیامد مستقیمی از بسته شدن اقتصاد رژیم صهیونیستی به‌ دلیل جنگ با ایران بود.

روزنامه اقتصادی کالکالیست با استناد به داده‌های مرکز آمار اسرائیل، این افزایش را بی‌سابقه اما موقتی دانسته است که بیشتر ناشی از شرایط خاص ناشی از جنگ است تا اینکه نشانه‌ای از یک بحران ساختاری در بازار کار اسرائیل باشد. با این حال، اثرات آن بر ثبات اقتصادی داخلی اسرائیل قابل چشم‌پوشی نیست.

بر اساس آمار رسمی رژیم صهیونیستی، نرخ بیکاری گسترده در اراضی اشغالی از ۴.۲ درصد در ماه مه (معادل ۱۹۶ هزار نفر) به ۱۰.۱ درصد در ژوئن (۴۶۵ هزار نفر) افزایش یافته است؛ به این معنا که بیش از نیم میلیون نفر از بازار کار فعال خارج شده‌اند.

با این حال، کالکالیست تأکید می‌کند که این ارقام الزماً به معنای اخراج یا تعدیل نیروی گسترده نیست، بلکه نشان‌دهنده‌ی توقف اجباری کار به‌دلیل تعطیلی مشاغل و محدودیت در دسترسی به محل کار است.

کاهش بی‌سابقه در نرخ اشتغال اسرائیل

همزمان با افزایش نرخ بیکاری اسرائیل، کاهش شدیدی در نرخ اشتغال نیز ثبت شده است. نرخ اشتغال (بدون احتساب افراد غایب موقت) از ۶۰.۸ درصد در ماه مه به ۵۶.۸ درصد در ژوئن کاهش یافته است؛ یعنی حدود ۲۹۲ هزار نفر عملاً در عرض یک ماه کار خود را متوقف کرده‌اند.

اگر نرخ اشتغال با احتساب افراد غایب نیز بررسی شود، کاهش خفیف‌تری از ۶۱ درصد به ۶۰.۸ درصد دیده می‌شود، که نشان می‌دهد بسیاری از افراد غایب هنوز به عنوان "شاغل" در آمارها لحاظ می‌شوند.

آمارهایی که شکنندگی اقتصاد اسرائیل را پنهان می‌کنند

در عین حال، نرخ "بیکاری کلاسیک" (افراد جویای کار) در اسرائیل از ۳.۱ درصد (۱۴۳ هزار نفر) به ۲.۷ درصد (۱۲۵ هزار نفر) کاهش یافته است. کالکالیست این عدد را طبیعی و نشان‌دهنده‌ی جابه‌جایی‌های معمول شغلی می‌داند.

اما آنچه تصویر واقعی بحران در اقتصاد اسرائیل را نشان می‌دهد، نرخ بیکاری گسترده اراضی اشغالی است که شامل کارکنان مرخصی بدون حقوق، بیکاران اقتصادی و کسانی است که از جست‌وجوی کار دست کشیده‌اند. افزایش این شاخص به ۱۰.۱ درصد، سقوط موقتی شدیدی توصیف شده که براساس ادعای روزنامه کالکالیست ،تنها به دلیل شرایط جنگی رخ داده است و یک رکود اقتصادی کلاسیک نیست.

در پایان گزارش، کالکالیست احتمال می‌دهد که آمار ماه جولای، نشانه‌هایی از بازگشت نسبی به روال جنگی معمول در اراضی اشغالی همچون دوره‌های درگیری با غزه را نشان دهد؛ اما هشدار می‌دهد که آمارهای ژوئن گویای شکنندگی شدید بازار کار اسرائیل در مواقع بحرانی است.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸