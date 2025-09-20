به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اسرائیل با پدیده‌ای کم‌سابقه در تاریخ خود دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ مهاجرت معکوس گسترده‌ای که هزاران نفر را در بر می‌گیرد. به گفته «سرجیو دیلا برگولا» کارشناس سرشماری اسرائیلی، برای نخستین بار پس از دهه‌ها تراز مهاجرت در این سرزمین منفی شده است.

دیلا برگولا در گفت‌وگو با روزنامه معاریو فاش کرد که سال ۲۰۲۴ شاهد خروج ده‌ها هزار اسرائیلی بود؛ موجی که مستقیماً با جنگ ادامه‌دار علیه فلسطینی‌ها در نوار غزه مرتبط است.

او تأکید کرد این چهارمین بار در صد سال گذشته است که اسرائیل مهاجرت منفی را تجربه می‌کند؛ بار نخست در دهه ۱۹۲۰، سپس اوایل دهه ۱۹۵۰، بار سوم در اوایل دهه ۱۹۸۰، و اکنون در سال‌های اخیر.

مهاجرت غیر یهودیان چشمگیر است

تحلیل داده‌های سال گذشته نشان می‌دهد پدیده‌ای شگفت‌آور رخ داده است: تقریباً نیمی از مهاجران از اسرائیل را افرادی تشکیل می‌دهند که یهودی نیستند، هرچند بر اساس قانون بازگشت حق اقامت در اسرائیل را دارند.

بسیاری از آنان پس از آغاز جنگ اوکراین به اسرائیل مهاجرت کردند، اما احساس ناامنی، فشارهای اجتماعی و محدودیت‌های تحمیل‌شده، در کنار نگرانی‌های اقتصادی، آنان را به ترک اسرائیل واداشته است. برخی به کشورهای خود بازگشتند و گروهی دیگر مقصد سومی را برگزیدند.

آمارهای نگران‌کننده

گزارش مرکز آمار اسرائیل که اخیرا منتشر شده است، نشان می‌دهد در سال گذشته ۷۹ هزار نفر از اسرائیل خارج شدند و تراز خالص مهاجرت به منفی ۲۳ هزار نفر رسید.

بر اساس همین آمار، جمعیت اسرائیل حدود ۱۰ میلیون و ۱۴۸ هزار نفر برآورد می‌شود که ۷ میلیون و ۷۵۸ هزار نفر (۷۸.۵٪) یهودی، ۲ میلیون و ۱۳۰ هزار نفر (۲۱.۵٪) عرب و حدود ۲۶۰ هزار نفر خارجی هستند. این محاسبه شامل حدود ۴۰۰ هزار فلسطینی ساکن قدس شرقی نیز می‌شود.

در سال ۲۰۲۳ نیز بیش از ۵۵ هزار نفر اسرائیل را ترک کردند، در حالی که تنها ۲۷ هزار نفر به آن مهاجرت نمودند. این روند نشان می‌دهد اسرائیل بیش از پیش به سرزمینی طردکننده برای ساکنانش تبدیل می‌شود.

دلایل موج مهاجرت

اسرائیل در شرایطی با این بحران جمعیتی روبه‌رو شده که در داخل دچار بحران اقتصادی و شکاف‌های سیاسی عمیق است. این وضعیت بازتاب مستقیم پیامدهای جنگ غزه است؛ جنگی که با حمایت مستقیم آمریکا از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد و به فاجعه انسانی بی‌سابقه‌ای انجامیده است. طبق گزارش‌ها، در این جنگ بیش از ۶۵ هزار و ۶۲ فلسطینی شهید و ۱۶۵ هزار و ۶۹۷ نفر زخمی شده‌اند که اکثریت آنان زنان و کودکان هستند. قحطی ناشی از محاصره نیز جان بیش از ۴۳۲ نفر، از جمله ۱۴۶ کودک را گرفته است.

علاوه بر این، اسرائیل در ژوئن گذشته جنگی علیه ایران آغاز کرد، هم‌زمان حملات هوایی به لبنان، سوریه و یمن انجام داده و اخیراً هم حمله‌ای هوایی نافرجام برای ترور رهبران حماس در قطر ترتیب داد.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸