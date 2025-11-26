نتانیاهو بازگشت یهودیان هند به اراضی اشغالی را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رژیم بنیامین نتانیاهو تصمیم به بازگشت اعضای جامعه یهودی بنی مناشیه در هند را تصویب کرد. این گروه که ساکن ایالت‌های میزورام و مانیپور در شمال شرق هند هستند، قرن‌ها در این کشور زندگی کرده‌اند و قرار است تا سال ۲۰۳۰ به تدریج به اسرائیل مهاجرت کنند.

بر اساس برنامه رژیم صهیونیستی، اولین گروه شامل ۱۲۰۰ نفر سال آینده به اسرائیل منتقل خواهند شد و سران رژیم مسئولیت استقرار، آموزش زبان عبری، تأمین مسکن و اشتغال آنان را بر عهده خواهد داشت. منطقه جلیل در شمال اراضی اشغال که محل اسکان این مهاجران است، به دلیل درگیری‌های با حزب‌الله لبنان، از حساسیت امنیتی بالایی برای صهیونیست‌ها برخوردار است.

بنیامین نتانیاهو این تصمیم را «بسیار ضروری» خوانده و آن را گامی برای تقویت جمعیت و امنیت منطقه شمال اسرائیل توصیف کرده است. پیش از این، حدود ۴ هزار نفر از اعضای بنی مناشیه طی دو دهه گذشته به اسرائیل مهاجرت کرده‌اند و برنامه جدید شامل حمایت مالی ۲۷ میلیون دلاری برای فاز اول است.

گفتنی است هند به رهبری نارندرا مودی در راستای حمایت بدون قید و شرط خود از رژیم صهیونیستی، بارها از دادن رای مثبت به قطعنامه درخواست برقراری آتش بس انسانی در نوار غزه در سازمان ملل در سازمان ملل امتناع کرده است.

