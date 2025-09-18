به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تکیه‌خانه عمومی «چنداول» کابل، پایتخت افغانستان از مهم‌ترین مراکز شیعیان این کشور محسوب می‌شود که ۸۷ سال قبل توسط آیت‌الله میرعلی احمد حجت، از علمای شیعه تأسیس شد.

تکیه‌خانه عمومی چنداول از نخستین مراکز شیعی در تاریخ افغانستان است که در عصر حاکمان مستبد و وجود خفقان شدید به حرکت افتاد و هویت جمعی مذهبی شیعیان را با محوریت عاشورا علنی ساخت. بر اساس روایت‌های تاریخی، این تکیه‌خانه درست در زمانی آغاز به فعالیت کرد که شیعیان مراسم‌ دینی و مذهبی‌شان از جمله عزاداری محرم و عاشورای حسینی را از ترس سرکوب حاکمان آن زمان در خفا و در منازل شخصی‌ برپا می‌کردند.

این تکیه‌خانه که دارای یک مسجد و یک مدرسه علمیه است، در دو طبقه بازسازی شده که طبقه اول به مردان و طبقه دوم به زنان اختصاص دارد. کتابخانه، غسالخانه و کلاس‌های درسی از دیگر امکانات این مجموعه است. گنبد تکیه‌خانه عمومی چنداول با پرچم‌های سیدالشهدا(ع) مزین شده است.

تکیه‌خانه عمومی چنداول که در حال حاضر توسط آیت‌الله سیدمحسن حجت مدیریت می‌شود، در چهار سال حکومت‌داری طالبان، شاهد فعالیت و رفت‌وآمد شیعیان و محبان اهل‌بیت(ع) بود؛ هرچند نیروهای طالبان در ابتدای استقرار در کابل، چندین‌بار اقدام به بستن این تکیه‌خانه کردند، اما موفق به این کار نشدند.

تکایا و مساجد مربوط به شیعیان در طول تاریخ نقش اساسی در تحولات سیاسی و فرهنگی افغانستان داشته است. درست زمانی‌که حاکمان مستبد طی صد سال گذشته برای نابودی شیعیان تلاش می‌کردند، مساجد و تکایا مرکز مقاومت محبان اهل‌بیت(ع) قرار داشت و با این مقاومت، توانستند به مرور زمان فرهنگ عاشورایی را در لایه‌های مختلف این کشور نهادینه کنند.

به دنبال این تلاش‌ها، سرانجام عاشورای حسینی میان اقوام و گروه‌های مختلف افغانستان به نقطه مشترک تبدیل شد و اهل سنت این کشور با تهیه و توزیع نذورات در روز عاشورا، در کنار جامعه شیعه قرار می‌گیرند.

مقاومت فرهنگی و مذهبی از تکایا و مساجد شیعیان، مکتب عاشورای حسینی را در سراسر افغانستان همگانی کرد و چندین دهه مقامات دوره‌های مختلف حکومتی، تا آخرین روزهای سقوط جمهوریت، در مراسم عزاداری شرکت و در مورد ارزش‌های عاشورا صحبت می‌کردند.

با این حال، طی چندین دهه در پی تلاش‌های فرهنگی شیعیان، تمام مردم افغانستان(شیعه و سنی) به این باور رسیدند که عشق و اخلاص به اهل‌بیت(ع) به زبان جمعی جامعه مسلمان این کشور تبدیل شده است و دیگر هیچ‌ حکومتی، قادر به خاموش‌سازی حسینیه‌ها و مراکز شیعی نخواهد بود.

