پیام تسلیت سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی در پی درگذشت استاد الهی خراسانی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی با صدور پیامی، درگذشت استاد الهی خراسانی مدیرعامل اسبق بنیاد پژوهشهای اسلامی و استاد برجسته حوزه علمیه خراسان را تسلیت گفت.
متن این پیام بدین شرح است:
انا لله و انا الیه راجعون
خبر درگذشت استاد بزرگوار حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر الهی خراسانی که جزو مدیران پیشگام علمی و پژوهشی آستان مقدس عالم آل محمد(ص)، حضرت امام رضا علیهالسلام و از اساتید حوزه و دانشگاه محسوب میشد باعث اندوه فراوان گردید.
استاد الهی خراسانی مدیرعامل اسبق بنیاد پژوهشهای اسلامی از اساتید برجسته حوزه علمیه خراسان محسوب میشد و خدمات علمی و پژوهشی ایشان، میراثی گرانبها برای جامعه علمی و فرهنگی محسوب میگردد.
سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی، ضمن عرض تسلیت رحلت این استاد عزیز، فقدان ایشان را به اساتید و محققان و مخصوصا مراکز علمی و پژوهشی آستان قدس رضوی و حوزه علمیه خراسان و همچنین خانواده و فرزندان ایشان تسلیت عرض مینماید و از درگاه خداوند متعال، برای ایشان، غفران و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسألت دارد.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما