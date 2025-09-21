خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) _ ابنا: آیا پیامبر صلیاللهعلیهوآله فرمودهاند که به قبر پیامبران یا خود ایشان متوسل شوید؟ احادیث چه نگاهی به توسل به انبیاء دارند؟
پاسخ:
توسل، از باورهای مشترک مسلمانان است. برای مشروعیت و جواز شرعی توسل به انبیاء و پیامبر صلیاللهعلیهوآله، به قرآن کریم، روایات، سیره مسلمانان و دلیل عقلی استناد کردهاند. روایات فراوانی از منابع روایی شیعه و اهلسنت نقل شده که بر مشروعیت و جواز توسل در شرع اسلام دلالت دارند. در توسل تفاوتی بین حیات و ممات آن بزرگان نیست. در این نوشتار برخی از روایات در موضوع توسل ذکر میشود.
۱. مفهوم توسل
توسل از لحاظ لغوی با واژة «وسیله» همریشه است. «وسیله» هر آنچیزی است که برای نزدیک شدن به چیز دیگری از آن استفاده میشود. (۱) توسل، واسطهقراردادن شخص یا چیزی نزد خداوند، برای تقرّب به او و برآوردهشدن حاجات است.
در یک تقسیمبندی، توسل بر دو نوع است:
۱. توسل به ذات؛ یعنی توسل به خود پیامبر و ائمه طاهرین علیهمالسلام؛ ۲. توسل به واسطه؛ یعنی پیامبر و اهلبیت علیهمالسلام را میان خود و خدا واسطه قرار میدهیم و به حق آنها از خداوند حاجت بخواهیم.
از روایاتی که در موضوع توسل وارد شده، هر دو نوع آن استفاده میشود؛ چنان که در ادامه خواهد آمد. (۲)
۲. توسل در قرآن
خداوند در قرآن کریم به مؤمنان دستور داده است که برای تقرب به خداوند وسیلهای بجویند:
«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ابْتَغُوا إِلَیْهِ الْوَسیلَهَ»؛ (۳)
همچنین به گنهکاران توصیه کرده که نزد پیامبر صلیاللهعلیهوآله بروند و از او درخواست کنند که درباره آنها از خداوند طلب مغفرت کند:
«وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُکَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحیماً» (۴)
از دیگر آیاتی که بر مشروعیت توسل دلالت میکند، آیهای است که در آن فرزندان حضرت یعقوب از پدرشان درخواست کردند که برای آنها طلب مغفرت کند:
«قالُوا یا أَبانَا اسْتَغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا إِنَّا کُنَّا خاطِئینَ * قالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَکُمْ رَبِّی إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحیمُ» (۵)
بنابراین از دیدگاه قرآن، توسل به انبیا الهی نهتنها اشکال ندارد، بلکه توصیه نیز شده است؛ چنان که توسل به پیامبر صلیاللهعلیهوآله در آیه بالا صراحت داشت و تفاوتی هم بین زمان حیات و ممات ایشان نیست.
۳. روایات توسل
روایاتی که در منابع حدیثی شیعه، دربارة استحباب توسل به اولیاء خدا نقل شده، بسیار زیاد است و ذکر آن، در این نوشتار نمیگنجد.
روایات توسل، به چند دسته تقسیم میشوند:
۱. روایاتی که دلالت میکند اهلبیت علیهمالسلام به پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله توسل کردهاند.
۲. روایاتی که در آن، ائمه علیهمالسلام دستور به توسل دادهاند.
۳. روایاتی که توسل ارادتمندان اهلبیت علیهمالسلام را به آنها گزارش کردهاند.
این سه دسته از روایات، فعل، قول و تقریر معصومین علیهمالسلام را بیان میکنند.
الف. توسل ائمه علیهمالسلام به رسول خدا صلیاللهعلیهوآله، فرشتگان و انبیاء
۱. امیرمؤمنان علیهالسلام بعد از نماز ظهر به رسول خدا صلیاللهعلیهوآله، فرشتگان و انبیاء توسل میکردند و به واسطه آنها به درگاه خداوند تقرب میجستند. امام صادق علیهالسلام فرمودند که امیرمؤمنان علیهالسلام بعد از اتمام نماز ظهر این دعا را میخواند:
«اللَّهُمَّ إِنِّی أَتَقَرَّبُ إِلَیْکَ بِجُودِکَ وَ کَرَمِکَ وَ أَتَقَرَّبُ إِلَیْکَ بِمُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَ رَسُولِکَ وَ أَتَقَرَّبُ إِلَیْکَ بِمَلَائِکَتِکَ الْمُقَرَّبِینَ وَ أَنْبِیَائِکَ الْمُرْسَلِینَ؛ (۶) خداوندا! به تو تقرّب می جویم به وسیله جود و کرمت؛ تقرّب میجویم به سوی تو، به حقّ محمد که بندة تو و رسول تو است و تقرّب میجویم به وسیله فرشتگان مقرّبت و پیغمبران مرسلت.»
۲. بعد از رحلت رسول خدا صلیاللهعلیهوآله، امیرمؤمنان علیهالسلام نخستین فرد از میان اهلبیت علیهمالسلام بود که به آن حضرت توسل کرد، در حالی که هنوز بدن شریفشان به خاک سپرده نشده بود. بعد از غسل رسول خدا صلیاللهعلیهوآله و تجهیز آن حضرت، امیرمؤمنان فرمود: «بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی یَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدِ انْقَطَعَ بِمَوْتِکَ مَا لَمْ یَنْقَطِعْ بِمَوْتِ غَیْرِکَ مِنَ النُّبُوَّةِ وَ الْإِنْبَاءِ وَ أَخْبَارِ السَّمَاءِ ... بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی اذْکُرْنَا عِنْدَ رَبِّکَ وَ اجْعَلْنَا مِنْ بَالِک؛ (۷) پدر و مادرم فدایت، ای پیامبر خدا! همانا با مرگ تو چیزی قطع شد که با مرگ دیگری قطع نگشت و آن نبوت و اخبار و آگاهی از آسمان بود... پدر و مادرم فدایت باد، ما را در پیشگاه پروردگارت یاد کن، و ما را هرگز فراموش مکن.»
طبق این روایت، امیرمؤمنان علیهالسلام به ذات رسول خدا صلیاللهعلیهوآله متوسل شده و از ایشان شفاعت خواسته است.
۳. درباره حضرت سید الشهدا علیهالسلام نیز روایت شده است که ایشان وقتی میخواستند از مدینه به سوی مکه خارج شوند، نزد قبر رسول خدا صلیاللهعلیهوآله آمدند و به قبر حضرت توسل کردند:
«فلما کانت اللیلة الثانیة خرج إلی القبر أیضاً و صلّی رکعات فلمّا فرغ من صلاته جعل یقول اللّهم هذا قبر نبیّک محمّد و أنا إبن بنت نبیّک و قد حضرنی من الأمر ما قد علمت اللّهم إنّی أحبّ المعروف و أنکر المنکر و أنا أسألک یا ذا الجلال و الإکرام بحق القبر و من فیه إلّا اخترت لی ما هو لک رضی و لرسولک رضی؛ (۸) وقتی شب دوم فرا رسید، بار دوم به سوی قبر پیامبر صلیاللهعلیهوآله خارج شد و دو رکعت نماز خواند، وقتی از نماز فارغ شد، فرمود: خدایا! این قبر پیامبرت محمد است و من پسر ایشان هستم، و امری که خودت میدانی برایم پیشامد کرده است. خدایا! من معروف را دوست دارم و از منکر بدم میآید. ای صاحب جلال و اکرام! به حق این قبر وآن کسی که در آن مدفون است از تو آنچه را میخواهم که مورد رضایت توست.»
ب. دستور پیامبر و ائمه علیهمالسلام به توسل
پیامبر صلیاللهعلیهوآله و ائمه علیهمالسلام پیروانشان را دستور دادهاند که به پیامبر و اهلبیت علیهمالسلام توسل کنند و دعا و ذکر به آنها تعلیم دادهاند.
۱. سلمان فارسی میگوید از حضرت محمد صلیاللهعلیهوآله شنیدم که میگفت:
«إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ یَا عِبَادِی أَ وَ لَیْسَ مَنْ لَهُ إِلَیْکُمْ حَوَائِجُ کِبَارٌ لَا تَجُودُونَ بِهَا إِلَّا أَنْ یَتَحَمَّلَ عَلَیْکُمْ بِأَحَبِّ الْخَلْقِ إِلَیْکُمْ تَقْضُونَهَا کَرَامَةً لِشَفِیعِهِمْ أَلَا فَاعْلَمُوا أَنَّ أَکْرَمَ الْخَلْقِ عَلَیَّ وَ أَفْضَلَهُمْ لَدَیَّ مُحَمَّدٌ وَ أَخُوهُ عَلِیٌّ وَ مِنْ بَعْدِهِ الْأَئِمَّةُ الَّذِینَ هُمُ الْوَسَائِلُ إِلَیَّ أَلَا فَلْیَدْعُنِی مَنْ هَمَّتْهُ حَاجَةٌ یُرِیدُ نَفْعَهَا أَوْ دَهَتْهُ دَاهِیَةٌ یُرِیدُ کَشْفَ ضَرَرِهَا - بِمُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ - أَقْضِهَا لَهُ أَحْسَنَ مَا یَقْضِیهَا مَنْ یَسْتَشْفِعُونَ بِأَعَزِّ الْخَلْقِ عَلَیْهِ؛ (۹) خداوند عز و جل میگوید: ای بندگان من! آیا اتفاق نیفتاده که فردی از شما حاجتهای بزرگی بخواهد که شما آن حوائج را نمیدهید مگر اینکه محبوبترین خلق نزد شما را حاضر کند و شما به احترام آن شفیعِ محبوب و دوستداشتنی درخواستهای او را بدهید؟ آگاه باشید و بدانید که با کرامتترین و برترین خلق نزد من، محمد و برادرش علی و پس از آن ائمه هستند، آنانی که وسیله تقرب به من میباشند. آگاه باشید که هر کس حاجت مهمی دارد و میخواهد نفعی به او برسد یا مشکلی برایش پدید آمده و خواهان دفع ضرر آن است، اگر مرا به محمد و خاندان پاکش بخواند، آنچنان حاجتش را برآورده میسازم که بهتر و برتر باشد از برآورده ساختن کسی که محبوبترین خلق را نزد او شفیع قرار میدهند.»
۲. از امام صادق علیهالسلام نقل شده که امام حسین علیهالسلام از رسول خدا صلیاللهعلیهوآله پرسید:
«مَا جَزَاءُ مَنْ زَارَکَ فَقَالَ یَا بُنَیَّ مَنْ زَارَنِی حَیّاً أَوْ مَیِّتاً أَوْ زَارَ أَبَاکَ أَوْ زَارَ أَخَاکَ أَوْ زَارَکَ کَانَ حَقّاً عَلَیَّ أَنْ أَزُورَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ حَتَّی أُخَلِّصَهُ مِنْ ذُنُوبِهِ؛ (۱۰) زائرین شما چه پاداشی دارند؟ رسول خدا صلیاللهعلیهوآله فرمود: پسرم! هرکس مرا در حال زنده بودن یا بعد از رحلتم زیارت کند، یا پدر و برادرت و تو را زیارت کند، من روز قیامت او را در سختترین شرایط زیارت کرده و از گناهانش نجات میدهم.»
۳. امام صادق علیهالسلام به نقل از رسول اکرم صلیاللهعلیهوآله فرمودند: «مَنْ أَتَانِی زَائِراً کُنْتُ شَفِیعَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ؛ (۱۱) هرکس به زیارت من بیاید، در روز قیامت او را شفاعت خواهم کرد.»
۴. شخصی در زمان امیرمؤمنان دعایی کرده بود که اجابت نشد، نزد امیرمؤمنان علیهالسلام رفت و از مستجاب نشدن دعایش شکایت کرد. حضرت دعای سریع الاجابه را به ایشان یاد دادند که در پایان دعا، حضرت دستور توسل به اهلبیت علیهمالسلام را بیان فرمودهاند. معاویه بن عمار میگوید حضرت صادق علیهالسلام بدون سخن و پرسشی به من فرمود: «یَا مُعَاوِیَةُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ رَجُلًا أَتَی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ علیهالسلام فَشَکَا الْإِبْطَاءَ عَلَیْهِ فِی الْجَوَابِ فِی دُعَائِهِ فَقَالَ لَهُ أَیْنَ أَنْتَ عَنِ الدُّعَاءِ السَّرِیعِ الْإِجَابَهِ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ مَا هُوَ قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الْعَظِیمِ الْأَعْظَمِ ... وَ أَتَوَجَّهُ إِلَیْکَ بِمُحَمَّدٍ وَ اهلبیتهِ أَسْأَلُکَ بِکَ وَ بِهِمْ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَفْعَلَ بِی کَذَا وَ کَذَا؛ (۱۲) ای معاویه! آیا نمیدانی که مردی خدمت امیرالمؤمنین علیهالسلام آمد و از اینکه اجابت دعایش دیر شده بود به آن حضرت شکایت کرد، آن حضرت به او فرمود: چرا دعای سریع الاجابه را (یعنی دعائی که زود به اجابت رسد) نخواندی؟ آن مرد عرض کرد: آن دعا کدام است؟ فرمود: بگو... و به سوی تو، به حق محمد و اهلبیتش رو آوردهام، به حق تو و آنها از شما درخواست دارم که بر محمد و آل محمد دورد فرستی و فلان حاجت مرا برآورده سازی.»
۵. امام صادق علیهالسلام به معاویه بن عمار کیفیت زیارت قبر مطهر رسول خدا صلیاللهعلیهوآله را تعلیم فرموده و در قسمتی از آن چگونگی توسل به آن حضرت را هم یاد دادهاند. معاویه بن عمار از امام صادق علیهالسلام نقل میکند:
«إِذَا دَخَلْتَ الْمَدِینَةَ فَاغْتَسِلْ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا أَوْ حِینَ تَدْخُلُهَا ثُمَّ تَأْتِی قَبْرَ النَّبِیِّ صلیاللهعلیهوآله ثُمَّ تَقُومُ فَتُسَلِّمُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ صلیاللهعلیهوآله... اللَّهُمَّ إِنَّکَ قُلْتَ وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُکَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِیماً وَ إِنِّی أَتَیْتُ نَبِیَّکَ مُسْتَغْفِراً تَائِباً مِنْ ذُنُوبِی وَ إِنِّی أَتَوَجَّهُ بِکَ إِلَی اللَّهِ رَبِّی وَ رَبِّکَ لِیَغْفِرَ لِی ذُنُوبِی وَ إِنْ کَانَتْ لَکَ حَاجَةٌ فَاجْعَلْ قَبْرَ النَّبِیِّ صلیاللهعلیهوآله خَلْفَ کَتِفَیْکَ وَ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَهَ وَ ارْفَعْ یَدَیْکَ وَ اسْأَلْ حَاجَتَکَ فَإِنَّکَ أَحْرَی أَنْ تُقْضَی إِنْ شَاءَ اللَّهُ؛ (۱۳) قبل از وارد شدن به مدینه یا هنگامی که وارد شدی، غسل کن، سپس نزد قبر پیامبر صلیاللهعلیهوآله برو، بایست و به آن حضرت سلام کن... و میگویی... خدایا خودت فرمودی: «اگر گروه گنهکاران به واسطه گناه بر خود ستم کنند و سپس نزد تو آیند و به واسطه تو از خدا طلب آمرزش کنند و تو از خدا طلب مغفرت کنی، البته خواهند دید که خداوند توبه ایشان را پذیرفته و به آنها ترحم مینماید» و من در حالی که طلب آمرزش کرده و از گناهانم توبه میکنم به نزد پیامبرت آمدهام و ای پیامبر! من به واسطه تو به سوی پروردگار خودم به شما رو آوردهام تا گناهانم را ببخشد. و اگر حاجت داشتی قبر مطهّر را پشت سر قرار بده و رو به قبله بایست و دو دستت را بلند نما و سپس حاجتت را از خدا بخواه که إنشاءاللَّه مستجاب خواهد شد.»
۶. همچنین در روایت دیگر امام صادق علیهالسلام دعایی را تعلیم فرمودهاند که توسل نمازگزار را به رسول خدا صلیاللهعلیهوآله بیان میکند: «إِذَا قُمْتَ إِلَی الصَّلَاةِ فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی أُقَدِّمُ إِلَیْکَ مُحَمَّداً صلیاللهعلیهوآله بَیْنَ یَدَیْ حَاجَتِی وَ أَتَوَجَّهُ بِهِ إِلَیْکَ فَاجْعَلْنِی بِهِ وَجِیهاً عِنْدَکَ فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ وَ مِنَ الْمُقَرَّبِینَ اجْعَلْ صَلَاتِی بِهِ مَقْبُولَةً وَ ذَنْبِی بِهِ مَغْفُوراً وَ دُعَائِی بِهِ مُسْتَجَاباً إِنَّکَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ؛ (۱۴) هنگامی که به نماز برخاستی این دعا را بخوان: خدایا! من محمّد صلیاللهعلیهوآله را پیشاپیش حاجت خود قرار میدهم، و به واسطه او، به تو رو میکنم. پس تو نیز مرا به واسطه آن حضرت در دنیا و آخرت دارای آبرو گردان، و مرا از مقرّبان قرار بده، و نمازم را به خاطر آن حضرت (و بهحقّ) او مورد قبول خویش قرار ده، و گناهانم را به شفاعت او بیامرز، و دعایم را به یمن او مستجاب گردان، که البتّه تو خود آمرزنده و مهربان هستی.»
ج. تأیید توسل شیعیان به پیامبر صلیاللهعلیهوآله از سوی ائمه علیهمالسلام
برخی از روایات، صریح در این است که شیعیان به رسول خدا صلیاللهعلیهوآله متوسل شدهاند و این توسل از سوی ائمه طاهرین علیهمالسلام مورد تأیید واقع شده است. بعد از شهادت امام صادق علیهالسلام، هشام بن سالم در مدینه آمد و به خاطر تردیدی که برایش پیرامون امام بعدی پیش آمده بود، به قبر رسول خدا صلیاللهعلیهوآله استغاثه کرد و با این توسل حجت خداوند و امام زمانش برایش روشن شد.
«دَخَلْتُ عَلَی عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بَعْدَ مَوْتِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیهالسلام) وَ کَانَ ادَّعَی الْإِمَامَهَ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ شَیْءٍ مِنَ الزَّکَاةِ، فَقُلْتُ لَهُ: کَمْ فِی الْمِائَةِ؟ فَقَالَ: خَمْسَةِ دَرَاهِمَ. قُلْتُ: وَ کَمْ فِی نِصْفِ الْمِائَةِ؟ قَالَ: دِرْهَمَیْنِ وَ نِصْفٍ. فَقُلْتُ: مَا قَالَ بِهَذَا أَحَدٌ مِنَ الْأُمَّةِ. فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ إِلَی قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّیاللَّهُعَلَیْهِوَآلِهِ) مُسْتَغِیثاً بِرَسُولِ اللَّهِ، فَقُلْتُ: یَا رَسُولَ اللَّهِ، إِلَی مَنْ؟ إِلَی الْقَدَرِیَّةِ؟ إِلَی الْحَرُورِیَّةِ؟ إِلَی الْمُرْجِئَةِ؟ إِلَی الزَّیْدِیَّةِ؟ فَإِنِّی لَکَذَلِکَ إِذْ أَتَانِی رَسُولُ أَبِی الْحَسَنِ (علیهالسلام)، غُلَامٌ صَغِیرٌ دُونَ الْخُمَاسِیِّ، فَقَالَ: أَجِبْ مَوْلَاکَ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ. فَأَتَیْتُهُ فَلَمَّا بَصُرَ بِی مِنْ صَحْنِ الدَّارِ ابْتَدَأَنِی فَقَالَ: یَا هِشَامُ! قُلْتُ: لَبَّیْکَ. قَالَ: لَا إِلَی الْقَدَرِیَّةِ، وَ لَا إِلَی الْحَرُورِیَّةِ، وَ لَا إِلَی الْمُرْجِئَةِ، وَ لَا إِلَی الزَّیْدِیَّةِ، وَ لَکِنْ إِلَیْنَا. فَقُلْتُ: انْتَ صَاحِبِی؛ فَسَأَلْتُهُ فَأَجَابَنِی عَنْ کُلِّ مَا أَرَدْتُ؛ (۱۵) هشام بن سالم میگوید: بعد از شهادت امام صادق علیهالسلام بر عبدالله بن جعفر بن محمد (پسر امام صادق علیهالسلام) وارد شدم که ادعای امامت داشت. از او پرسیدم صد درهم چه مقدار زکات دارد؟ گفت: پنج درهم. گفتم: زکات پنجاه درهم چه مقدار میشود؟ گفت: دو درهم و نیم. گفتم هیچکس از امت اینگونه فتوا ندادهاند. بیرون آمدم و به سوی قبر رسول خدا صلیاللهعلیهوآله رفتم و به آن حضرت توسل و استغاثه کردم و عرض کردم: ای رسول خدا! به چه کسی پناهنده شوم؟ به قدریه؟ حروریه؟ مرجئه؟ زیدیه؟ در این هنگام بود که فرستاده ابوالحسن علیهالسلام که یک پسر کمتر از پنج سال بود، به سوی من آمد و گفت: مولایت موسی بن جعفر (تو را طلب کرده) ایشان را اجابت کن. نزد آن حضرت رفتم، وقتی مرا در صحن خانه دیدند این چنین سخن آغاز کردند: ای هشام! عرض کردم بلی. فرمود: نه به سوی قدریه، نه به سوی مرجئه و حروریه و زیدیه، بلکه به سوی ما بیا! عرض کردم شما صاحب امر من هستی. از محضر ایشان سؤالاتم را پرسیدم و ایشان تمام موارد را پاسخ دادند.»
طبق این روایت توسل و استغاثه به خود اولیاء الهی جایز است؛ علاوه بر آن، روایت، تقریر امام معصوم علیهالسلام را نیز بیان میکند. اگر توسل جایز نبود، چرا امام کاظم علیهالسلام برای هشام نفرمود: چرا رفتی به رسول خدا استغاثه کردی؟ اما آن حضرت نهتنها منع نکرد و کار او را تقبیح نکرد، بلکه این توسل را تقریر کرد.
در برخی از روایات، اهلبیت علیهمالسلام بهعنوان وسیله برای تقرب به خداوند معرفی شدهاند. امام علی علیهالسلام درباره آیه «وَ ابْتَغُوا إِلَیْهِ الْوَسِیلَةَ؛ (۱۶) و برای تقّرب به خداوند، وسیله بجویید»، فرمودند: «أَنَا وَسِیلَتُهُ؛ (۱۷) من وسیله او هستم.» علی بن ابراهیم در تفسیرش «الوسیله» را به امام معنا کرده است: «اتَّقُوا اللَّهَ وَ ابْتَغُوا إِلَیْهِ الْوَسِیلَةَ فقال تقربوا إلیه بالإمام؛ به وسیله امام به خداوند تقرب بجویید.»(۱۸) حضرت زهرا سلاماللهعلیها میفرمایند: «نحن وسیلته فی خلقه و نحن خاصته و محل قدسه؛ (۱۹) ما واسطه الهی در میان مخلوقاتش و برگزیدگان خدا و جایگاه قدس اوییم.»
نتیجهگیری:
توسل یکی از اعتقادات مهم مسلمان است که ریشه در قرآن کریم و روایات صحیح منقول از اهلبیت علیهمالسلام دارد و این عقیده صرف نظر از دلیل قرآنی، از روایات صحیح شیعه و اهلسنت نیز قابل اثبات است. طبق روایات شیعه که در موضوع توسل وارد شده، اهلبیت علیهمالسلام به پیامبر و ائمه علیهمالسلام توسل کردهاند و به شیعیان نیز دستور دادهاند تا به اهلبیت متوسل شوند. همچنین، توسل شیعیان را مورد تأیید قرار دادهاند.
