روایت مقاومت در جنگ ۱۲ روزه/ اجرای 10 هزار برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس در فارس

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـاز فارس، سردار سعید کوشکی پیش از ظهر امروز در نشست رسانه ای با خبرنگاران که به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد، با اشاره به مهمترین رویدادهای هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: بهره‌برداری از فاز نخست گالری آثار هنری موزه دفاع مقدس با بیش از ۴۵ اثر، رونمایی از کتاب‌های دفاع مقدس سال ۱۴۰۴ و افتتاح ۲۰ یادمان شهدای گمنام و فرهنگسرای دفاع مقدس در شیراز از جمله این رویدادها است.

وی در ادامه به برگزاری ویژه‌برنامه‌های تلویزیونی، نمایش میدانی نبرد چزابه، و جشنواره‌های فانوس و فضای مجازی اشاره کرد و افزود: عطرافشانی گلزار شهدا، خاطره‌گویی در ۱۰ یادمان شهدا، نشست‌های شعر و داستان، و رویداد عکاسی در موزه دفاع مقدس نیز از دیگر برنامه ها در هفته دفاع مقدس خواهد بود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس فارس روایت جنگ ۱۲ روزه و نقش ملت ایران را مورد توجه قرار داد و با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر، از مدیریت مقام معظم رهبری و حضور پررنگ مردم و مسئولان در صحنه دفاع خبر داد.

وی گفت: ملت ایران با اقتدار و شجاعت، صلح‌طلبی و دفاع از حریم اسلام را به جهانیان نشان دادند. دشمن در جنگ سخت دچار اضمحلال شد اما در جنگ روایت‌ها به دنبال تحریف واقعیت است.

نقد صریح به جنایات جهانی

وی با انتقاد از جنایات رژیم صهیونیستی، نتانیاهو را «هیتلر قرن» نامید و گفت: بیش از ۶۵ هزار نفر در غزه شهید شده‌اند و در جنگ ۱۲ روزه نیز کشور ما مورد حمله قرار گرفت.

فارس در خط مقدم روایت‌گری

در پایان، سردار کوشکی جهرمی از جمع‌آوری مدارک نقش استان فارس در جنگ ۱۲ روزه خبر داد و اعلام کرد که در هفته بسیج، نمایشگاه تصویری ویژه‌ای در شیراز برگزار خواهد شد.

..............................

پایان پیام/