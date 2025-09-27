به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجتالاسلام والمسلمین سید جواد حسینی در نشست جامعه روحانیت شیراز که در مسجد خاتمالانبیا برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، گزارشی از عملکرد دفتر آیتالله العظمی مکارم شیرازی ارائه داد.
وی با اشاره به آغاز فعالیت این دفتر از سال ۱۳۸۰ در شیراز، اعلام کرد که خدمات آن در دو شعبه واقع در تاچارا و چهارراه مشیر ارائه میشود. این دفتر همهروزه از ساعت ۸ صبح تا نیم ساعت پیش از اذان مغرب فعال است و بهطور میانگین علاوه بر ملاقاتهای حضوری با شهروندان در هر ساعت به ۶۰ تماس تلفنی پاسخ میدهد.
مسئول دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی با تأکید بر ارتباط مستقیم با مردم، گفت: در برنامههای چهرهبهچهره تلاش میشود تا حد امکان مشکلات مراجعهکنندگان رفع شود. در موارد ضروری نیز مکاتباتی با ادارات انجام شده است. همچنین، رسیدگی به امور نیازمندانی که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند، از دیگر فعالیتهای این دفتر است که ماهانه حدود ۱۰۰ نفر را شامل میشود، این اقدامات تاکنون از وقوع ۲۰ مورد سقط جنین جلوگیری کردهاند.
وی افزود: ارائه مشاوره تلفنی، ساماندهی امور تبلیغی از طریق جلسات با اداره کل تبلیغات اسلامی، و همکاری با دفتر نماینده ولیفقیه از دیگر برنامههای این دفتر بوده است.
حجتالاسلام والمسلمین حسینی در پایان به فعالیتهایی چون احیای مساجد از طریق رفع مشکلات مبلغین، رسیدگی به مسائل طلاب، ارتباط با مراکز فرهنگی، و تنظیم قرارداد با خدام مساجد اشاره کرد و آنها را بخشی از تلاشهای مستمر دفتر آیتالله العظمی مکارم شیرازی در شیراز دانست.
