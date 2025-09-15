هشدار دبیر جامعه روحانیت شیراز درباره فشارهای معیشتی و ضرورت مقابله با انحصار اقتصادی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجتالاسلام والمسلمین سید محیالدین طاهری در نشست جامعه روحانیت شیراز که به مناسبت هفته وقف در اداره کل اوقاف فارس برگزار شد، این با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور، از فشارهای روزافزون بر طلاب و مردم انتقاد کرد و خواستار ورود جدی نهادهای نظارتی به موضوع گرانی و بیثباتی قیمتها شد.
وی با بیان اینکه زندگی طلبگی با دشواریهای معیشتی همراه است، گفت: مرکز خدمات حوزه نیازمند حمایت جدی مسئولان است. طلاب، سربازان مکتب امام صادق (ع) هستند و باید مورد توجه قرار گیرند.
طاهری با اشاره به مشاهدات خود از فروشگاههای زنجیرهای، از تغییرات خودسرانه قیمتها انتقاد کرد و این روند را بخشی از فشارهای اقتصادی طراحیشده علیه مردم دانست.
وی همچنین نسبت به نقشههای خارجی برای تجزیه ایران هشدار داد و گفت: هدف دشمنان، ایجاد نارضایتی عمومی از طریق فشار اقتصادی است. باید با انحصار واردات کالاهای اساسی مقابله شود تا کشور دچار بحران تأمین نشود.
در بخش دیگری از سخنان خود، طاهری از شفافسازی مالی و احیای نیت واقفین در دورههای اخیر مدیریت سازمان اوقاف تقدیر کرد و گفت: اقدامات صورتگرفته در دورههای حجتالاسلام محمدی و خاموشی، تحولات قابل توجهی در مدیریت موقوفات ایجاد کرده است.
