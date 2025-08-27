به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست رسانه‌ای مدیرکل نوسازی مدارس استان قم و عضو هیئت‌مدیره جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور چهارشنبه پنجم شهریور ۱۴۰۴ در هنرستان خیرساز حضرت امیرالمؤمنین(ع) برگزار شد، مسئولان با تشریح آخرین برنامه‌ها و آمار نوسازی و تجهیز مدارس، «مولدسازی» و جذب کمک‌های مردمی را تنها راه پایدارسازی نگهداری و توسعه فضاهای آموزشی استان دانستند و از رسانه‌ها و مردم خواستند پیگیر تامین زمین و اجرای پروژه‌ها باشند.

به گزارش خبرنگار ابنا در این نشست که با حضور جمعی از خبرنگاران و فعالان حوزه تعلیم و تربیت برگزار شد، مهندس احمدرضا اجتهادی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قم، گزارشی از وضعیت پروژه‌های عمرانی و تربیتی استان ارائه کرد و گفت که نهضت «توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی با مشارکت مردم» با اولویت بهره‌برداری و تکمیل پروژه‌های در دست اجرا دنبال می‌شود.

اجتهادی در تشریح برنامه‌های درآمدزایی مدارس تاکید کرد که راهکار پایدار تامین منابع برای ساخت و نگهداری مدارس «مولدسازی» است و افزود که اجرای طرح‌های مولد (از جمله سامانه‌های خورشیدی و واگذاری تجاری فضاها) باید با مشارکت مردم و خیرین انجام شود تا درآمد حاصل به خود مدارس برسد و انگیزه نگهداری و بهره‌برداری فراهم شود. او با انتقاد از اینکه اگر دولت تماماً اجرا کند، درآمد به خزانه می‌رود و برای مدرسه منفعت مستقیم ندارد، از رسانه‌ها خواست این موضوع را مطالبه‌گری کنند.

عضو هیئت‌مدیره جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور، حاج ابوالفضل هندویان، نیز با قدردانی از همراهی رسانه‌ها و خیرین گفت: «انفاق فقط پول نیست؛ وقت و پیگیری و مطالبه‌گری نیز انفاق است.» هندویان اجرای طرح‌های خورشیدی از طریق کمک‌های مردمی را راهی برای تامین درآمد پایدار مدارس خواند و از تشکل‌ها و انجمن اولیا و مربیان خواست در این مسیر فعال شوند.

آمار و دستاوردها

در این نشست به برخی آمار و اقدامات اشاره شد؛ از جمله خبر داده شد که مطابق برنامه‌های نهضت، ۲۳ پروژه آموزشی — تربیتی در آستانه آغاز سال تحصیلی به بهره‌برداری خواهد رسید که در مجموع بیش از ۱۸۰ کلاس درس را شامل می‌شود. همچنین اعلام شد که اجرای سامانه‌های خورشیدی در قالب پایلوت‌ها دنبال می‌شود و برآورد اولیه نشان می‌دهد که «۵۰۰ مدرسه مادر» می‌توانند تا حدود ۹ مگاوات برق تولید کنند و هر سامانه ۲۰ کیلوواتی می‌تواند به طور میانگین ماهانه حدود ۱۰ میلیون تومان درآمدزایی داشته باشد.

چالش اصلی: زمین و سازوکار حقوقی ـ مالی

مسئولان بار دیگر مشکل بنیادین استان را «مسئله زمین» برای ساخت مدارس عنوان کردند و گفتند که تکلیف زمین باید از سوی دستگاه‌های متولی (راه و شهرسازی، شهرداری و دستگاه‌های ذی‌ربط) روشن شود. اجتهادی اشاره کرد که برخی راه‌حل‌ها از جمله مولدسازی، تهاتر زمین و استفاده از ظرفیت‌های درون‌سازمانی قابل پیگیری است، اما نیاز به تعامل و هماهنگی جدی بین نهادها دارد.

در کنار تامین زمین، موضوعات حقوقی و فرآیندهای مالی نیز مانع اجرای سریع طرح‌های درآمدزا شده است؛ به‌طوری‌که اگر سامانه‌های تولید برق یا فضاهای تجاری توسط دولت ایجاد شود، درآمد حاصل طبق مقررات ممکن است به خزانه منتقل شود و مستقیماً در اختیار مدرسه قرار نگیرد. سخنرانان بر لزوم ایجاد سازوکار حقوقی و مالی شفاف تاکید کردند تا درآمدها به مدرسه بازگردانده و مسئولیت نگهداری نیز به نحو مطلوب تعریف شود.

نگهداری مدارس؛ ضرورت ایجاد تشکیلات مشخص

از دیگر نکات مطرح‌شده، ضعف در سازوکارهای نگهداری فضاهای آموزشی بود. سخنرانان هشدار دادند در صورت نبود تشکیلات مشخص برای نگهداری، تجهیزات و تاسیسات مدارس (موتورخانه‌ها، سامانه‌های برقی و مکانیکی و...) پس از چند سال دچار اضمحلال می‌شود. آنها بر ضرورت آموزش مدیران مدارس در زمینه نگهداری و ایجاد تشکیلات متمرکز نگهداری در مجموعه آموزش و پرورش تاکید کردند.

تاکید بر مطالبه‌گری و نقش خیرین و رسانه‌ها

مدیرکل و نماینده مجمع خیرین بارها از رسانه‌ها و مردم خواستند مطالبه‌گر رفع موانع زمین، تسریع در واگذاری‌ها و شفاف‌سازی سازوکارهای مولدسازی باشند. در سخنان حاج هندویان قدردانی ویژه‌ای از والدین و خیرین بیان شد و رسانه‌ها به‌عنوان همراه و پیگیر امور مدرسه‌سازی معرفی شدند.

پیگیری‌ها و وعده‌ها

در پایان نشست اعلام شد مذاکرات و تفاهم‌های اولیه با چند سرمایه‌گذار و مجری برای اجرای پروژه‌های خورشیدی و مولدسازی در قالب پایلوت انجام شده و قراردادهای آزمایشی در دست نهایی‌سازی است. مسئولان وعده کردند پیگیری‌ها برای حل مسائل زمین و ایجاد سازوکارهای لازم تا آغاز سال تحصیلی ادامه خواهد داشت.

این نشست در هنرستان خیرساز حضرت امیرالمؤمنین(ع) در حال تکمیل برگزار شد و حاضران ضمن بازدید از وضعیت پروژه، از برنامه‌های آتی برای افتتاح و کلنگ‌زنی مجموعه‌ای از پروژه‌ها تا پیش از عید خبر دادند. خبرنگاران نیز در پایان نشست از مسئولان خواستند گزارش‌های مستند از روند پیشرفت پروژه‌ها و سازوکار مالی دریافت کنند تا اطلاع‌رسانی شفاف‌تری به جامعه انجام گیرد.

