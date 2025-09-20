اولین شکایت قطر از رژیم صهیونیستی ثبت شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عیسی عبدالله المالکی، نماینده دائم دولت قطر در ایکائو، رسماً این نامه را تحویل داد.

به نقل از اسپوتنیک، در این نامه توضیح داده شده است که «این حمله نقض آشکار حاکمیت کشور قطر و مفاد کنوانسیون شیکاگو در مورد هوانوردی غیرنظامی بین‌المللی است» و تأکید شده است که این کشور تمام حقوق خود را طبق قوانین بین‌المللی محفوظ می‌دارد.

دوشنبه گذشته، دوحه، پایتخت قطر، میزبان اجلاس اضطراری سران عربی-اسلامی برای بررسی تحولات منطقه و حملات اسرائیل به چندین کشور منطقه بود که آخرین مورد آن هدف قرار دادن پایتخت قطر بود که در صدر دستورکار این اجلاس قرار داشت.

در بیانیه پایانی اجلاس آمده است: «از همه کشورها خواسته می‌شود تا تمام اقدامات قانونی و مؤثر ممکن را برای جلوگیری از ادامه اقدامات اسرائیل علیه مردم فلسطین، از جمله حمایت از تلاش‌ها برای پایان دادن به مصونیت آن، پاسخگو کردن اسرائیل در قبال تخلفات و جنایاتش، اعمال تحریم علیه آن، تعلیق تأمین، انتقال یا ترانزیت اسلحه، مهمات و مواد نظامی به آن، از جمله مواد با کاربرد دوگانه، بررسی روابط دیپلماتیک و اقتصادی و آغاز اقدامات قانونی، انجام دهند.»

