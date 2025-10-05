اولین حضور علنی »خلیل الحیه« رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در انظار عمومی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «خلیل الحیه» رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس و رئیس هیئت مذاکرهکننده این جنبش، بامداد یکشنبه برای نخستینبار پس از تلاش برای ترورش توسط اسرائیل در دوحه پایتخت قطر، در انظار عمومی ظاهر شد.
در ویدئویی که توسط یک شبکه قطری منتشر شد، الحیه درباره شهادت فرزندش همام الحیه سخن گفت؛ همام در جریان حمله هوایی اسرائیل، به همراه مدیر دفتر الحیه و شماری از همراهانش به شهادت رسید.
الحیه در نخستین واکنش خود پس از این حادثه گفت: «هیچ تفاوتی میان هیچ شهیدی در غزه و فرزند من وجود ندارد.»
گفتنی است رژیم صهیونیستی با انجام یک حمله هوایی ساختمانهای مسکونی در دوحه را هدف قرار داد؛ جایی که شماری از اعضای دفتر سیاسی حماس در حال برگزاری جلسهای برای بررسی پیشنهاد آتشبس آمریکا در غزه بودند. این حمله منجر به شهادت چند نفر شد.
در این حمله، مقامهای ارشد حماس که در جلسه حضور داشتند، جان سالم به در بردند، اما پنج نفر از همراهان هیئت مذاکرهکننده و یک عضو نیروهای امنیت داخلی قطر به شهادت رسیدند.
در پی این حادثه، بنیامین نتانیاهو، طی تماس تلفنی از کاخ سفید و در حضور رئیسجمهور آمریکا، بهطور رسمی از قطر عذرخواهی کرد و تعهد داد که در آینده خاک قطر را هدف قرار ندهد.
..............................
پایان پیام/ 167
نظر شما