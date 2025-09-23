امیر قطر: نتانیاهو رویای تبدیل منطقه عربی به منطقه نفوذ اسرائیل را دارد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر امروز سه شنبه در سخنانی در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد: زوال منطق نظام بین‌الملل در برابر منطق زور به معنای غلبه قانون جنگل است. مشروعیت بین‌المللی باید به اثربخشی خود بازگردد.

امیر قطر در این خصوص ادامه داد: دوحه هدف حمله‌ای خائنانه قرار گرفت که هیئت حماس را هدف قرار داد. ۶ نفر از جمله یک شهروند قطری شهید و ۱۸ نفر دیگر زخمی شدند. این تجاوز نقض آشکار هنجارهای بین‌المللی است. تجاوز به دوحه نشان دهنده حمله به یک کشور میانجی و صلح طلب است. به عنوان یک کشور میانجی، ما میزبان هیئت‌هایی از حماس و اسرائیل هستیم و به آزادی ۱۴۸ اسیر دست یافتیم.

تمیم بن حمد آل ثانی در این خصوص اضافه کرد: هدف واقعی اسرائیل نابودی غزه و آواره کردن جمعیت آن است. هرگز شکی نبوده است که پاکسازی قومی و تحمیل واقعیت‌های جدید بر منطقه، اهداف این جنگ هستند. نخست وزیر اسرائیل رویای تبدیل منطقه عربی به منطقه نفوذ اسرائیل را در سر می‌پروراند و کشورهای عربی و اسلامی نسبت به عواقب این توهم خطرناک هشدار داده‌اند. نخست وزیر اسرائیل به جلوگیری از تشکیل کشور فلسطین و جلوگیری از دستیابی به صلح افتخار می‌کند.

