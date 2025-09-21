به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سلسله جلسات متنخوانی تخصصی آثار استاد محمدحسین فرجنژاد، پژوهشگر و نویسنده حوزه رسانه و صهیونیسمشناسی، از ابتدای پاییز ۱۴۰۴ تا پایان بهار ۱۴۰۵ در تهران برگزار میشود.
این دوره با تمرکز بر کتابهای «دین در سینمای شرق و غرب»، «نفوذ فرهنگ کابالیستی در سینما» و «اسطورههای صهیونیستی سینما» برگزار خواهد شد و همچنین مروری بر آثار «دین، انیمیشن و سبک زندگی» و «اقتصاد صهیونیسم» نیز در دستور کار قرار دارد.
برگزاری این جلسات با هدف آشنایی نسل جوان با لایههای پنهان فرهنگ و رسانه غربی و تبیین راهکارهای مقابله فرهنگی با نفوذ صهیونیسم طراحی شده و شرکتکنندگان در قالب نشستهای هفتگی به صورت گروهی به مطالعه و تحلیل متون خواهند پرداخت.
این سلسله نشستها روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برگزار میشود و به صورت جداگانه برای خواهران و برادران در نظر گرفته شده است.
