سید عبدالملک الحوثی: خلع سلاح مقاومت، همسویی با طرح صهیونیستی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عبدالملک الحوثی دبیرکل جنبش «انصارالله» یمن با هشدار نسبت به خطر همراهی برخی حکومت‌های عربی با طرح آمریکا و اسرائیل برای خلع سلاح ملت‌های منطقه، تأکید کرد که مشکل اصلی نه در سلاح آزادگان امت، بلکه در سلاح و برنامه‌های دشمن صهیونیستی برای از بین بردن توان دفاعی مقاومت است.

الحوثی در سخنرانی خود که از رسانه‌های رسمی صنعاء پخش شد، گفت که سلاح مقاومت طی دهه‌های گذشته سد بزرگی در برابر اجرای پروژه اسرائیل بزرگ بوده و پذیرش معادله خلع سلاح، تسلیم و بردگی در برابر طرح آشکار صهیونیستی است.

وی با انتقاد از سکوت سران عرب در برابر اظهارات تحقیرآمیز بنیامین نتانیاهو، تأکید کرد که اشغالگران بر اساس فرهنگ و باورهای خود پروژه‌هایشان را پیش می‌برند و جنایات روزمره در فلسطین و لبنان، به شراکت آمریکا، گواه روشنی بر ماهیت این دشمن است.

او از علما و نخبگان خواست حقایق قرآنی درباره خطر صهیونیسم را حفظ و از آن دفاع کنند.

دبیرکل انصارالله، دولت لبنان را به خیانت آشکار متهم کرد و گفت که این کشور با پذیرش طرح آمریکایی سرشار از دیکته‌های اسرائیلی، امنیت و وحدت ملی خود را به خطر انداخته است.

او هشدار داد که این طرح با هدف ایجاد فتنه داخلی و تبدیل دولت لبنان به پلیس اسرائیل تدوین شده است.

الحوثی همچنین بی‌عملی کشورهای عربی در برابر تجاوزات اسرائیل را محکوم و یادآوری کرد که برخی دولت‌های اروپایی روابط تجاری خود را با تل‌آویو تعلیق کرده‌اند، اما رژیم‌های عربی سازشکار هیچ اقدامی نکرده‌اند.

او از اجرای یک عملیات نظامی علیه کشتی وابسته به شرکت همکار اسرائیل در دریای سرخ خبر داد و گفت که حملات حمایتی از غزه در عمق سرزمین‌های اشغالی ادامه خواهد یافت.

به گفته یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، این عملیات با موشک «فلسطین ۲» و هدف قرار دادن فرودگاه بن‌گوریون انجام شد که باعث فرار هزاران شهرک‌نشین به پناهگاه‌ها و توقف پروازها شد. رسانه‌های اسرائیلی از جمله «یدیعوت آحرونوت» وقوع این حمله را تأیید کردند.

همزمان، نیروهای دریایی مسلح یمن مقررات تازه‌ای برای عبور امن کشتی‌هایی که با اسرائیل همکاری ندارند، در دریای سرخ و باب‌المندب وضع کرده و تأکید کرده‌اند که کشتی‌های غیرمشمول تحریم می‌توانند مشروط به رعایت قوانین دریایی یمن آزادانه عبور کنند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸