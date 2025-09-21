پاکستان رسماً محافظ حرمین شریفین شد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله حافظ سید ریاض حسین نجفی رئیس وفاق المدارس شیعه پاکستان گفت: خداوند متعال به پاکستان در برابر هند پیروزی بزرگی عطا فرمود و همچنین پیروزی مقاومت ایران بر اسرائیل نشانه عظمت مسلمانان است.

وی توافق دفاعی میان عربستان سعودی و پاکستان را اقدامی مثبت و امیدبخش دانست و افزود: این افتخار بزرگی برای ارتش، ملت و دولت پاکستان است که ما رسماً به نگهبانان حرمین شریفین تبدیل شده‌ایم.

آیت الله نجفی تأکید کرد که این قرن، قرن مسلمانان است و عزت و وقار پاکستان به‌طور چشمگیری افزایش یافته است، اما لازم است که پاکستان به مشکلات داخلی خود توجه کند تا هر شهروند از حق آموزش و نان روزانه برخوردار باشد.

وی درباره فرمانده ارتش پاکستان، اظهار داشت که دیدگاه مثبتی نسبت به او دارد و از وی خواست که هزینه‌های داخلی را کاهش داده و به مشکلات اقتصادی مردم فقیر نیز توجه کند.

این عالم برجسته پاکستان همچنین یادآور شد: پیامبران الهی هر کدام برای منطقه و زمان خاصی مبعوث شدند، اما پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی(ص) برای کل بشریت برانگیخته شد و قرآن می‌فرماید: «و ما أرسلناک إلا رحمةً للعالمین.»

آیت الله نجفی افزود: در فتح مکه نیز پیامبر(ص) دشمنان خود را بخشیدند. بنابراین، بر دوستداران اهل‌بیت(ع) لازم است که اخلاق خود را بهبود بخشند، ناسزا و لعن را کنار بگذارند و رفتاری داشته باشند که مردم یقین کنند واقعاً پیرو اهل‌بیت(ع) هستند.

وی تصریح کرد: حتی دشمنان پیامبر(ص) نیز او را شخصیتی تاریخ‌ساز می‌دانستند. مسلمانان تا زمانی که هفتصد سال بر تعالیم نبوی پایبند بودند، بر جهان سیطره داشتند، اما زمانی که از آن تعالیم فاصله گرفتند، دچار زوال شدند.

