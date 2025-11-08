رئیس مدارس شیعه پاکستان: برای رستگاری، باید همواره یاد خدا بود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله حافظ سید ریاض حسین نجفی، رئیس مدارس شیعه پاکستان، در خطبه‌های نماز جمعۀ این هفته خود بر اهمیت پایبندی به قرآن و اهل‌بیت (علیهم‌السلام) به عنوان راهی برای رسیدن به موفقیت تأکید کرد.

وی با بیان اینکه معیار واقعی برتری و کمال، تقوا و پرهیزکاری است، افزود: تنها ملاک برتری، تقوای الهی است و کسی که می‌خواهد در زندگی موفق و رستگار شود باید همواره به یاد خدا باشد و از او بترسد. آیت‌الله نجفی به با اشاره به آیات قرآن افزود: « خداوند می‌گوید به من تمسک جو؛ در من راه‌های شفا و پیشرفت است.»

رئیس وفاق المدارس الشیعه پاکستان خاطرنشان کرد که قرآن پاسخگوی تمامی مسائل انسانی است و دین واقعی در قرآن نهفته است. وی یادآور شد که پیامبر اکرم (ص) شش ماه پیش از وفات خود فرمودند: «من دو چیز گرانبها برای شما باقی می‌گذارم؛ یکی قرآن و دیگری اهل‌بیت من. هر کس به هر دو پایبند باشد، حتماً موفق و رستگار خواهد شد.»

آیت‌الله نجفی تصریح کرد: «اگر در حل هیچ مشکلی پاسخ را در قرآن نیافتم، تقصیر از من است که فهم و درک من پایین است، اما قرآن واقعاً تصریح می‌کند که پاسخ تمامی مسائل را در خود دارد.»

وی همچنین با اشاره به زندگی و شخصیت کامل پیامبر اکرم (ص) بیان کرد: «از آغاز زندگی تا لحظه وفات، زندگی و شخصیت پاک آن بزرگوار برای ما نمونه‌ای کامل از نیکی و راهنمایی برای بشریت است.»

............

پایان پیام