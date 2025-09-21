به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «سجاد کوچکنژاد» امروز یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ در گفتوگویی با اعلام این خبر اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن هفته دفاع مقدس و در آستانه گرامیداشت یاد و خاطره حماسهسازان هشت سال ایثار و مقاومت، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان مجموعهای از ویژهبرنامههای فرهنگی، هنری، پژوهشی و ادبی را با حضور کودکان، نوجوانان، خانوادهها و همراهی دستگاههای فعال در عرصه فرهنگ از ۳۱ شهریور تا ۶ مهر برگزار میکند.
سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان هدف از برگزاری این برنامهها را نهادینهسازی فرهنگ ایثار و شهادت در میان کودکان و نوجوانان امروز، کاشتن بذر غیرت و میهندوستی در دل و اندیشه آیندهسازان با تأکید بر وحدت و باورمندی به آموزههای دینی و اسلامی دانست و افزود: در همین راستا برنامههای متنوع فرهنگی، هنری، ادبی و پژوهشی برای مخاطبان تدارک دیدهایم.
وی با اشاره به برخی از این برنامهها گفت: برگزاری نشست تبیینی با عنوان «نقش زبان و خانواده در دفاع مقدس»، برپایی نمایشگاه کتاب «یک جهان ایثار» و عرضه کتابهای با مضمون پایداری، ایثار و شهادت از جمله این برنامههاست. وی ادامه داد: اجرای «طرح سپاس» و تجلیل از خانواده معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان و آزادگان و فراهمسازی زمینههای الگوپذیری کودکان و نوجوانان نیز در دستور کار قرار دارد.
کوچکنژاد، عطرافشانی و گلباران گلزار شهیدان، برپایی نمایشگاه نقاشی در نگارخانه آفرینش ادارهکل کانون پرورش فکری در رشت، هنرنمایی مربیان و اعضای کانون با موضوع ایثار و مقاومت، برگزاری نشستهای نقد و بررسی کتابهای دفاع مقدس و نمایش فیلم با محوریت ایثار و شهادت توسط مراکز ثابت، کتابخانههای پستی و مراکز سیار را از دیگر برنامههای هفته دفاع مقدس برشمرد و تأکید کرد: دیدار کارکنان، کانونیاران و اعضای برگزیده مراکز فرهنگیهنری با فرماندهان هشت سال دفاع مقدس و فراهمسازی بسترهای مناسب برای پیوند میاننسلی نیز برنامهریزی شده است.
سرپرست کانون استان گیلان در پایان با مهم و ارزنده توصیف کردن این فعالیتهای فرهنگساز، از آمادگی کانون برای همکاری با دستگاههای اجرایی و مجموعههای فرهنگی در برگزاری هرچه بهتر این آیینها خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این حرکتهای هدفمند، یاریگر کودکان و نوجوانان در دستیابی به ارزشهای والای ایثار، مقاومت و شهادت باشد.
