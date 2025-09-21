به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در سخنانی بمناسبت سالروز انقلاب ۲۱ سپتامبر، سید عبدالملک الحوثی، مسئول جنبش انصارالله در یمن، ابزارهای آمریکا و اسرائیل را متهم کرد که با هدف دامن زدن به اختلافات و نفرت میان جوامع عربی و اسلامی، در تلاشاند تا با استفاده از تفرقههای مذهبی، قومی، منطقهای و طائفهای، انسجام اجتماعی را فرو بریزند.
وی با تأکید بر اینکه این ابزارها هیچ پروژهای سازنده یا خدمترسانی واقعی برای ملتها ندارند، گفت: «تمام فعالیتهای آنها مملو از خصومتها و کینهها است.» الحوثی افزود که این تلاشها تحت نظارت آمریکایی، با حمایت مالی برخی کشورها و مهندسی اسرائیلی انجام میشود.
وی توضیح داد که این برنامهها به قصد ایجاد نفرت و تفرقه در داخل جامعهی یمن و دیگر جوامع مسلمان است و ابزارهای خارجی تلاش دارند تا از طریق تحریک احساسات مذهبی، قومی و منطقهای، پایههای وحدت و همبستگی را سست کنند.
مسئول جنبش انصارالله در ادامه با اشاره به اینکه مردم یمن از زمانی که وارد مرحلهی موضعگیری آشکار در حمایت از فلسطینیان شدهاند، با دشمن واضحتری روبهرو شدهاند، گفت: «ابزارهای آمریکایی و اسرائیلی و متحدان منطقهایشان دیگر توان مخفی شدن ندارند؛ شکستها و رسواییهایشان آشکار است.»
الحوثی همچنین خطر اسرائیل را برای ملتهای عرب و مقدسات اسلامی جدّی دانست و افزود: «تهمتها بر این است که اسرائیل با نقشهای آشکار «خاورمیانه بزرگ» را هدف گرفته است؛ دشمنی که نه تنها به فلسطین، که به اقوام، کشورها و همچنین مقدسات امت چشم دوخته است.»
سید عبدالملک الحوثی پایان سخنان خود را با تأکید بر لزوم «واکنش عملی و جدی برای مقابله با اقدامات دشمن» و هشدار به تلاش برای بیاثر کردن نقش یمن در مقاومت و حمایت از فلسطین برشمرد، و افزود که یمن به رغم همه فشارها، مواضعش روشن و تأثیرگذار است.
