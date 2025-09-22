به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست خبری اعلام برنامه‌های هفته بزرگداشت میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) با شعار «سفیر هدایت، اسوه کرامت» صبح امروز در آستان مقدس برگزار شد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین عرفاتی، معاون علمی ـ فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، با تبریک ولادت محدث والامقام حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) گفت: چهارم ربیع‌الثانی سالروز ولادت ایشان است. سال‌های گذشته با پیشنهاد آستان مقدس در فرمانداری شهرستان ری تصویب شد که هفته فرهنگی مقارن با ولادت این امامزاده بزرگوار برگزار شود و برنامه‌های فرهنگی با نام و یاد ایشان طراحی و اجرا گردد.

وی افزود: حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) از شاخص‌ترین امامزادگان هستند که با چهار واسطه به امام حسن مجتبی(ع) می‌رسند. ایشان محدث بزرگی بودند که جایگاه والایی نزد اهل‌بیت(ع) داشتند. مرحوم آیت‌الله ری‌شهری با دقت ۱۲۰ روایت صحیح‌السند از ایشان نقل کرده‌اند که جایگاه ایشان را ممتاز کرده است. مقام فقاهت حضرت نیز به گونه‌ای بود که امام هادی(ع) فرمودند مسائل شرعی خود را از عبدالعظیم حسنی بپرسید.

حجت الاسلام والمسلمین عرفاتی ادامه داد: ایشان نویسنده‌ای برجسته بودند که قرآن کریم را طبق اسناد کتابت می‌کردند تا از نابودی در امان بماند و نسخه‌ها را به مراجع علمی ارسال می‌کردند. رهبر معظم انقلاب درباره این شخصیت فرمودند: «تجلیل از جناب عبدالعظیم حسنی(ع)، تجلیل از علم، جهاد، زهد و تقواست.» این خصوصیات اخلاقی و علمی در شخصیت ایشان جمع شده است و امروز افتخار ما خدمت به این امامزاده عظیم‌الشان است.

وی شعار امسال را «سفیر هدایت، اسوه کرامت» عنوان کرد و گفت: این شعار با تأمل انتخاب شده است تا هم در حوزه هدایت که اساس مأموریت اهل‌بیت(ع) است و هم در حوزه کرامت که جامعه امروز بیش از پیش به آن نیاز دارد، الگوبرداری شود. عظمت حضرت عبدالعظیم حسنی و نقش هدایتگری ایشان بسیار گسترده است و حدود ۸۵ برنامه برای این هفته تدارک دیده شده است.

معاون علمی ـ فرهنگی آستان مقدس افزود: امیدواریم در ادامه راه جهاد تبیین که حضرت عبدالعظیم آغازگر آن بوده، گام‌های مؤثری برداریم و ارزش‌های کرامت و انسانیت را در جامعه نهادینه کنیم.

وی در ادامه جزئیات برنامه‌های هفته فرهنگی حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) را به شرح زیر اعلام کرد:

برنامه‌های هفته فرهنگی از روز چهارشنبه دوم مهرماه آغاز می‌شود و شامل مجموعه‌ای متنوع از آیین‌های مذهبی، فرهنگی و اجتماعی است:

دیدار با علما: نخستین برنامه با حضور علما و بزرگان شهر تهران از جمله حجج الاسلام والمسلمین جاودان، هاشمی اولیا، منفرد و دیگران.

محافل مذهبی و فرهنگی: برگزاری برنامه‌های مهدویت، محفل شب شعر آیینی، دیدار با خانواده‌های شهدای مدفون در آستان، مراسم جاروزنی خدام در صحن اصلی، جلسات نهج‌البلاغه، غبارروبی مضجع مطهر شهدا، مراسم چراغ‌گردانی نوگلان مهدوی و جلسات تفسیر قرآن.

ادعیه و آیین‌ها: برگزاری دعای کمیل با حضور آقایان مهدوی‌نژاد و منصور ارضی (پخش زنده از شبکه معارف سیما)، جلسات فقه زندگی با استاد فلاح‌زاده، محفل انس با قرآن (پخش زنده از صداوسیما)، مراسم دعای ندبه با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین میرهاشم حسینی و مدیحه‌سرایی غلامرضازاده.

آیین جمعه: سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه درباره هفته فرهنگی و ولادت حضرت عبدالعظیم، سپس اهدای گل به حرم مطهر توسط امام جمعه، تجمع خدام و اقشار مردم، حرکت به سمت حرم با دسته‌های گل، قرائت زیارتنامه توسط آقای سماواتی و سخنرانی شب ولادت توسط حجت‌الاسلام والمسلمین رفیعی (پخش زنده از شبکه قرآن و معارف سیما).

عمامه‌گذاری طلاب: این مراسم با حضور تولیت آستان برگزار خواهد شد.

برپایی مواکب: مواکب پذیرایی و فرهنگی مردمی در اطراف حرم، به‌ویژه در ضلع شرقی برپا می‌شوند.

مراسم روز ولادت: حضور مدیران شهری و استانی در حرم، آیین خطبه‌خوانی، سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین قاضی عسکر، مدیحه‌سرایی شهروز حبیبی، توزیع کیک ولادت پس از نماز ظهر و عصر، برگزاری ویژه‌برنامه برای کودکان.

حجت الاسلام والمسلمین عرفاتی همچنین به دعوت خادمان آستان برای حضور در مجلس شورای اسلامی به دعوت دکتر قالیباف اشاره کرد و گفت: پرچم گنبد حرم حضرت عبدالعظیم حسنی مجلس شورای اسلامی را متبرک خواهد کرد.

وی ادامه داد: جمعی از ورزشکاران کشور نیز روز یکشنبه در آستان مقدس حضور یافته و به مقام حضرت عبدالعظیم ادای احترام خواهند کرد. از آقای علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی که اهل شهر ری هستند نیز به همراه مدال‌آوران کشتی آزاد و فرنگی دعوت شده ته در مراسم ویژه روز یکشنبه ساعت ۱۰ صبح شرکت کنند. عصر همان روز نیز برنامه‌های شاد برای کودکان و نوجوانان اجرا می‌شود.

معاون علمی ـ فرهنگی آستان مقدس ادامه داد: همچنین محافل قرآنی با حضور قاریان و حافظان در مساجد شاخص شهرستان ری برگزار خواهد شد. روز دوشنبه دانش‌آموزان مدارس در حرم مطهر حضور یافته و از چند مدرسه به‌طور نمادین در مراسم شرکت می‌کنند. سلسله مباحث تبیین صحیفه سجادیه، حضور قاریان شهرها و روستاهای شهرستان ری در آستان مقدس (ساعت ۱۶ دوشنبه) از دیگر برنامه‌هاست.

حجت الاسلام والمسلمین عرفاتی گفت: روز سه‌شنبه نیز اصناف شهرستان ری برای عرض ادب در آستان مقدس حضور خواهند یافت. بازدید از آسایشگاه کهریزک، برگزاری هیئت بانوان، دعوت از نخبگان و اساتید دانشگاه، ویژه‌برنامه ولادت امام حسن عسکری(ع) با سخنرانی محمدباقر طباطبایی‌نژاد و مدیحه‌سرایی سیدعلی سادات رضایی و همچنین آیین غبارروبی آستان مقدس از دیگر برنامه‌های این روز است.

به گفته حجت الاسلام والمسلمین عرفاتی، در طول هفته امکان بازدید رایگان از موزه و خانه علم استان فراهم است. همچنین خادمان حرم در مدارس و بیمارستان‌ها حضور می‌یابند. دارالشفای کوثر وابسته به آستان نیز در روز ولادت به‌صورت رایگان بیماران را ویزیت خواهد کرد. توزیع غذای تبرکی میان زائران از دیگر برنامه‌های شاخص این هفته است.



