بر اثر درگیری مسلحانه در استان بامیان افغانستان ۱۰ نفر زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر مطبوعاتی استاندار بامیان در اعلامیهای از درگیری مسلحانه شب گذشته (یکشنبه ۳۰ شهریور) در این استان که منجر به جراحت ۱۰ نفر شده است خبر داد.
در این اعلامیه دلیل درگیری «خصومتهای درونقومی و قبیلهای» و مکان درگیری روستای «محمد کیچه» شهرستان شیبر استان بامیان عنوان شده است.
دفتر مطبوعاتی استاندار بامیان همچنین گفته است: براساس معلومات واصله، این حادثه زمانی به وقوع پیوست که باشندگان/اهالی قریه محمد کیچه در حال ادای نماز مغرب در مسجد بودند. در این هنگام، افراد مسلح با سلاحهای نوع کلاشینکوف، چاقو، آلات آهنی و چوبهای دستی وارد مسجد گردیده، با تیراندازی و حمله فزیکی نمازگزاران را مورد آزار و اذیت قرار دادند.
بر اساس اعلام این دفتر، این حادثه تلفات جانی نداشته اما وضعیت سلامتی ۴ تن از زخمیان نگرانکننده گزارش شده و سایر مجروحین در وضعیت مناسبی قرار دارند.
استانداری بامیان همچنین اعلام کرده است که در ارتباط با حادثه درگیری مسلحانه در شهرستان شیبر این استان ۶ نفر به عنوان مظنون شناسایی شدهاند و پیگیریهای قضایی در حال انجام است.
