فراخوان برای حذف اپلیکیشن اوبر پس از حمایت از شرکت اسرائیلی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شرکت آمریکایی اوبر غول حملونقل جهانی با موجی از انتقادات شدید روبهرو شده است؛ پس از آنکه اعلام کرد سرمایهگذاری بزرگی در شرکت اسرائیلی فلایترکس (Flytrex) – فعال در زمینه پهپادها – انجام داده است.
این سرمایهگذاری که فعالان آن را همدستی آشکار با نظام آپارتایدی که دست به نسلکشی میزند توصیف کردهاند، باعث فراخوانهای گسترده در شبکههای اجتماعی برای تحریم اوبر و معرفی آن بهعنوان شریک جنایات اسرائیل علیه فلسطینیان شد.
اوبر این اقدام را گامی در جهت توسعه خدمات لجستیک هوایی معرفی کرده بود، اما بسیاری آن را لکه ننگی اخلاقی دانستند. به گفته منتقدان، شرکتی با ارزش بازار نزدیک به ۱۹۳.۸ میلیارد دلار، نهتنها صدای قربانیان غزه را نادیده گرفت، بلکه عملاً در کنار نهادی ایستاد که به ارتکاب نسلکشی و جنایات جنگی متهم است.
سازمانهای حقوق بشری بینالمللی برجستهای مانند دیده بان حقوق بشر و عفو بینالملل طی ماههای گذشته بارها مستند کردهاند که اسرائیل بهطور عمدی غیرنظامیان غزه را هدف قرار داده و بیمارستانها، مدارس و اردوگاههای آوارگان را ویران کرده است.
همچنین دیوان بینالمللی دادگستری تأیید کرده است که دعاوی جدی درباره وقوع نسلکشی توسط اسرائیل در نوار غزه، مطرح است و کشورهای جهان موظفاند از هرگونه حمایت یا تأمین مالی اقداماتی که به ادامه این جنایات کمک میکند، خودداری کنند.
فعالان اجتماعی سرمایهگذاری اوبر در این شرکت اسرائیلی را در این مقطع زمانی، خیانتی آشکار به عدالت و حقوق بشر و شراکت مستقیم در ماشین کشتار دانستهاند؛ ماشینی که جان دهها هزار فلسطینی را در جنگ جاری علیه غزه گرفته است.
کارزارهایی در شبکههای اجتماعی بهراه افتاده است که کاربران را به حذف فوری اپلیکیشن اوبر فرا میخوانند. این کارزارها همراه با شعارهایی همچون: «اوبر بهجای جابهجایی مسافران، بمبها را تأمین مالی میکند» و «خون غزه بر چرخهای شماست» است. مدافعان تحریم تأکید دارند هر دلاری که در این مرحله به شرکتهای اسرائیلی وارد شود، به معنای شلیک گلوله و پرتاب موشک بیشتر به سمت غیرنظامیان است و اوبر باید مسئولیت کامل اخلاقی و حقوقی این تصمیم را بپذیرد.
در حالیکه اوبر همچنان به تبلیغ سرمایهگذاریهای تازه خود در حوزه فناوری میبالد، تصویر جهانیاش بهسرعت آسیب میبیند؛ زیرا اکنون بسیاری آن را شرکتی میدانند که سود را بر جان انسانها مقدم میدارد و آگاهانه یا ناآگاهانه در سرپوش گذاشتن بر یکی از فجیعترین جنایات معاصر جهان مشارکت میکند.
