به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سوریه با خطر بروز یک بحران غذایی تاریخی روبه‌رو است؛ بحرانی که ریشه در شدیدترین خشکسالی طی ۳۶ سال اخیر دارد و تولید گندم کشور را حدود ۴۰ درصد کاهش داده است.

براساس گزارش خبرگزاری رویترز، «برنامه جهانی غذا» وابسته به سازمان ملل متحد تأیید کرده است که حدود سه میلیون سوری در معرض گرسنگی شدید قرار دارند، هرچند بازه زمانی مشخصی برای آن اعلام نکرد. این نهاد همچنین افزود که بیش از نیمی از جمعیت ۲۵.۶ میلیونی سوریه هم‌اکنون درگیر ناامنی غذایی هستند.

یک مقام حکومت جولانی(که نخواست نامش فاش شود) گفت که امسال در سوریه تنها ۳۷۳ هزار و ۵۰۰ تن گندم از کشاورزان داخلی خریداری شده که تقریبا نصف مقدار سال گذشته است. سوریه به واردات حدود ۲.۵۵ میلیون تن گندم نیاز دارد.

با این حال، حکومت جولانی تاکنون قرارداد بزرگ واردات گندم به سوریه امضا نکرده و تنها به محموله‌های کوچک حدود ۲۰۰ هزار تنی از طریق قراردادهای مستقیم با واردکنندگان داخلی تکیه کرده است.

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) نیز در گزارشی که خرداد منتشر شد، برآورد کرده بود که سوریه در سال جاری با کمبود ۲.۷۳ میلیون تُن گندم روبه‌رو خواهد بود؛ مقداری که برای تغذیه ۱۶ میلیون نفر در مدت یک سال کافی است.

این وضعیت، چالشی بزرگ برای حکومت جولانی به ریاست احمد الشرع ملقب به ابومحمد جولانی به‌شمار می‌رود؛ حکومتی که مأموریت خود را بازسازی سوریه پس از جنگ ۱۴ ساله و سقوط حکومت بشار اسد در سال گذشته تعریف کرده است.

