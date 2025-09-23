فقط به رسمیت شناختن فلسطین کافی نیست، اقدامات عملی هم لازم است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله سید ساجد علی نقوی، رئیس شورای علمای شیعه پاکستان اظهار داشت که خون شهدای مظلوم فلسطین نتیجه می‌دهد و وجدان جهانی را به واکنش وادار می‌کند.

رئیس شورای علمای شیعه پاکستان بیان کرد: برخی کشورها اکنون فلسطین را به عنوان یک دولت به رسمیت می‌شناسند، کشورهایی که قبلاً با تأسیس و تقویت رژیم غاصب صهیونیستی اسرائیل و حمایت از آن، تا ایجاد فجایع در غزه نقش داشته‌اند و این شجره خبیثه را در قلب خاورمیانه آبیاری کرده‌اند.

وی افزود، هرچند این اقدام ظاهراً خوشایند و نتیجه ابتدایی فداکاری‌های مظلومان است، اما جهان باید به یاد داشته باشد که عامل و مرتکب اصلی ظلم و ستم، امپریالیسم است. کشورهای حامی صدای فلسطینیان باید سرمایه‌های خود را از بانک‌های امپریالیستی خارج کنند، سفرای خود را فرا بخوانند و محصولات امپریالیستی و اسرائیلی را تحریم کنند.

آیت الله ساجد علی نقوی این اظهارات را در واکنش به به‌رسمیت شناختن فلسطین توسط کشورهایی مانند بریتانیا، کانادا و استرالیا بیان کرد و گفت که این پیروزی نتیجه مبارزه مستمر فلسطینیان و موضع مردم مظلوم غزه است. کشورهای حامی رژیم غاصب اسرائیل که دیروز سکوت کرده یا آن را تقویت می‌کردند، امروز به ظلم این رژیم اعتراض می‌کنند و فلسطین را به رسمیت می‌شناسند که اقدامی ظاهراً مثبت است.

رئیس شورای علمای شیعه پاکستان تأکید کرد که این کشورها نه تنها باید از عملکرد گذشته خود عذرخواهی کنند، بلکه برای جلوگیری از ادامه ظلم رژیم غاصب، باید اقدامات عملی انجام دهند. همچنین، کشورهایی که از مدت‌ها پیش در برابر نسل‌کشی فلسطینیان اعتراض کرده‌اند، باید سرمایه‌های خود را از بانک‌ها و مؤسسات امپریالیستی خارج کنند، سفرای خود را فراخوانند و محصولات رژیم صهیونیستی را تحریم کنند تا نسل‌کشی و تخریب مظلومان متوقف شود.

