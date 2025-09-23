به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وبسایت عبریزبان «واللا» امروز گزارش داد که تلاشها برای برگزاری نشستی میان بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل، احمد الشرع ملقب به ابومحمد جولانی رئیس دولت موقت سوریه و دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا در کاخ سفید در روز دوشنبه آینده شدت گرفته است.
یک منبع آگاه به جزئیات، در گفتوگو با این وبسایت عبری تأکید کرد: گفتوگوها شاهد پیشرفت بوده است و اکنون دیگر این موضوع فقط گزارشها یا رؤیاهای عربی نیست، بلکه مسئلهای واقعی است و بهنظر میرسد که نشست سهجانبه برگزار خواهد شد.
جولانی پیشتر در هفته گذشته اعلام کرده بود که گفتوگوهای امنیتی با اسرائیل ممکن است طی روزهای آینده به نتایجی منجر شود. در صورت موفقیت توافق امنیتی، میتوان به توافقهای بیشتری دست یافت. صلح و عادیسازی روابط در حال حاضر در دستور کار نیست.
طبق گزارش وبسایت «أکسیوس»، اسرائیل چند هفته پیش پیشنهادی مفصل برای یک توافق امنیتی جدید به سوریه ارائه داده است. این پیشنهاد شامل نقشهای از منطقهای است که از جنوب غرب دمشق تا مرز با اسرائیل امتداد دارد.
