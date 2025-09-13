به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «احمد الشرع» ملقب به «ابومحمد جولانی» رئیس دولت موقت سوریه تأکید کرد که دمشق در حال گفت‌وگو برای دستیابی به توافق امنیتی با اسرائیل با هدف بازگشت به توافق سال ۱۹۷۴ است؛ توافقی که بر اساس آن، اسرائیل باید از نوار مرزی با سوریه عقب‌نشینی کند و اوضاع به شرایط پیش از هشتم دسامبر سال گذشته بازگردد.

جولانی در مصاحبه‌ای تلویزیونی با شبکه خبر سوریه همچنین گفت که پس از انتخابات آینده، پیش‌نویس قانون اساسی جدید این کشور تدوین خواهد شد و جزئیات متعددی در زمینه‌های گوناگون مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی بر ادامه سیاست دولت موقت سوریه مبنی بر آرامش در روابط با همه کشورها تأکید کرد و افزود که این سیاست بر حاکمیت ملی و استقلال تصمیم سوریه استوار است. سوریه از ذره‌ای از خاک خود چشم‌پوشی نخواهد کرد و یکپارچه باقی خواهد ماند.

رئیس دولت موقت سوریه افزود: مهم است که روابط خارجی بر اساس منافع سوریه بنا شود و عبور از گذشته، ضرورتی برای حرکت به سوی آینده با پویایی گسترده است. دمشق اجازه نخواهد داد ساختار داخلی کشور دستخوش آشوب شود و هرگونه تغییر باید در چارچوب یک استراتژی هدفمند، صورت گیرد.

جولانی با اشاره به سقوط حکومت بشار اسد، آن را عامل خروج نفوذ ایران از منطقه دانست و گفت که این موضوع باعث کاهش تنش در روابط دمشق و تهران شده است. زخم با ایران عمیق است اما قطع کامل روابط را بعید می‌دانم. توپ در زمین کشورهایی است که به دنبال ایجاد فتنه و ناآرامی در سوریه هستند.

او درباره روابط با روسیه گفت که پیوندهای میان دمشق و مسکو از زمان استقلال سوریه در سال ۱۹۴۶ شکل گرفته و همواره چندلایه و گسترده بوده است و باید به‌گونه‌ای آرام و سنجیده مدیریت شود.

جولانی فاش کرد که در جریان نبردهای حماة و حمص، مذاکراتی با روس‌ها صورت گرفت و آنها بر اساس توافقی قبلی از صحنه نظامی عقب‌نشینی کردند.

وی با بیان این که دمشق بعدها موفق شد کانال‌های ارتباطی جدیدی با روسیه باز کند، افزود: روس‌ها تعهداتی به ما دادند، ما نیز تعهداتی به آنها دادیم و هر دو طرف تا این لحظه به تعهدات خود پایبند بوده‌اند.

جولانی در خصوص پرونده کُردی، توضیح داد که مذاکرات با نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) به‌خوبی پیش می‌رفت اما با تعطیل یا کندی مواجه شد.

او بیان کرد که توافق امضا شده، ادغام نیروهای قسد در ارتش حکومت جولانی را با لحاظ کردن برخی خصوصیات مناطق کُردی پیش‌بینی کرده و باید تا پایان سال جاری اجرا شود. هر اقدامی کردیم تا شمال شرق سوریه وارد جنگ یا درگیری نشود.

رئیس دولت موقت سوریه همچنین گفت که این کشور توانسته است هم‌زمان رابطه خوبی با آمریکا و غرب ایجاد کند و روابط آرام خود را با روسیه حفظ نماید.

وی به بهبود روابط با مصر اشاره کرد و اظهار داشت: سوریه توانست میان تناقض‌های جهانی، به‌خاطر قدرت رویدادی که رخ داد و محبت مردم به سوریه، جمع کند.

