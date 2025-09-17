جولانی: توافق امنیتی با اسرائیل، یک ضرورت است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «احمد الشرع» ملقب به «ابومحمد جولانی» رئیس دولت موقت سوریه با تاکید بر این که توافق امنیتی با اسرائیل یک ضرورت به شمار می‌رود، ابراز امیدواری کرد که گفت‌وگوهای جاری دمشق با تل‌آویو در روزهای آینده به نتایج ملموسی برسد.

براساس گزارش خبرگزاری رویترز، الشرع گفت: توافق امنیتی باید تضمین‌کننده احترام به حریم هوایی و تمامیت ارضی سوریه باشد. اگر این توافق به سرانجام برسد، احتمال دستیابی به توافق‌های دیگر نیز وجود دارد، اما موضوع صلح و عادی‌سازی روابط فعلاً در دستور کار قرار ندارد.

وی همچنین تصریح کرد که واشنگتن هیچ فشاری بر دمشق برای رسیدن به توافق با اسرائیل وارد نکرده است.

این در حالی است که رسانه‌های بین‌المللی در روز سه‌شنبه گزارش دادند نشستی امنیتی میان مقامات سوریه و اسرائیل روز پنجشنبه آینده در شهر باکو پایتخت جمهوری آذربایجان، برگزار خواهد شد.

