به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سید جلال رضوی مهر، استاد حوزه علمیه و نویسنده کتاب «آیات الاحکام: بررسی آیات قرآن با محور جهاد و دفاع در اسلام»، در مراسم رونمایی از این اثر که در خبرگزاری رسا در قم برگزار شد، به تبیین اهداف و محتوای کتاب و جایگاه جهاد در دنیای معاصر پرداخت.

تقریرات درس مرجع تقلید انقلابی

این استاد حوزه در ابتدای سخنان خود ضمن تقدیر از حضور اساتید برجسته حوزه علمیه، به ویژه آیت‌الله محسن فقیهی، این کتاب را برگرفته از تقریرات درس خارج فقه حضرت آیت‌الله العظمی نوری همدانی در مبحث جهاد، به همراه تلفیقی از مباحث آیات‌الاحکام معرفی کرد. وی افزود: «مباحث فقهی و قواعد فقهی درباره جهاد از درس خارج فقه ایشان است که توفیق داشتم در آن شرکت کنم».

حجت‌الاسلام رضوی مهر با اشاره به دقت نظر این مرجع عالی‌قدر، خاطرنشان کرد: «این کتاب شاید یک سال نزد حضرت آیت‌الله العظمی نوری همدانی باقی ماند و با پیگیری‌ها و ایراداتی که ایشان گرفتند، دوباره اصلاح شد تا به این شکل درآمد. باید برای این فقیه و مرجع انقلابی دعا کنیم».

جهاد؛ وسیله عزت امت اسلام در برابر استکبار

این نویسنده و پژوهشگر حوزوی، پیام اصلی کتاب خود را نیاز امروز جهان اسلام دانست و تأکید کرد: «امروز مشق اصلی مسلمانان، جهاد در راه خدا با استکبار و صهیونیسم است. امروز امت اسلام هرگز به خود اجازه نمی‌دهد لباس ذلت بر تن بپوشد، بلکه جهاد را به عنوان یک وسیله عزت و بابی در احکام دین و آموزه‌های قرآنی برگزیده است».

وی با اشاره به فداکاری‌های رزمندگان جبهه مقاومت، افزود: «اثبات این سخن، شهدای عزیزی هستند که در مقاومت در لبنان، سوریه و عراق ایستادند و شجاعانه جنگیدند. شهدای والامقامی که در دوران دفاع مقدس جان عزیزشان را اهدا کردند تا به دنیا بفهمانند امت اسلام زیر بار زور، ذلت و مذاکرات تحمیلی نمی‌رود».

هدیه به سرداران شهید جبهه مقاومت

حجت‌الاسلام والمسلمین رضوی مهر با گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس، شهدای ترور و شهدای مدافع حرم، اعلام کرد: «من این کتاب را به روح بلند شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، شهید ابومهدی المهندس و شهید همدانی هدیه کردم».

تشریح ساختار و محتوای کتاب

وی در تشریح ساختار این اثر ۶۷۷ صفحه‌ای گفت که کتاب در شش فصل تنظیم شده است. عناوین فصول عبارتند از: «تبیین جایگاه جهاد در فقه، حقوق و فلسفه ضرورت جهاد»، «شرایط جهاد و وظیفه مجاهدان»، «شیوه‌های جهاد»، «وظایف جهادگران»، «هجرت و جهاد برای خدا» و «فضیلت و برتری مجاهدان در راه خدا». همچنین در بخش پایانی، «کتاب‌شناسی آیات جهاد در قرآن کریم» به عنوان حُسن ختام اثر آورده شده است.

