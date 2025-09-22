به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان که برای شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است، امروز دوشنبه با خانم «بیت مینل رایسینگر» وزیر امور خارجه اتریش دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، در خصوص روابط دوجانبه ایران-اتریش و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر شد.

وزیر امور خارجه کشورمان با یادآوری رویکرد مسئولانه ایران در رابطه با موضوع هسته‌ای، مسئولیت همه دولت‌ها برای محکوم‌کردن حملات غیرقانونی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه تاسیسات هسته‌ای ایران را خاطرنشان کرد و گفت: سه کشور اروپایی و دیگر کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل باید با وقوف نسبت به مسئولیت‌های خود و تبعات هرگونه اقدام غیرقانونی، از سوء استفاده ابزاری از شورا برای اعمال فشار علیه ایران خودداری کنند.

وزیر امور خارجه اتریش اهمیت تداوم رویکرد دیپلماتیک برای حل و فصل مسائل بین‌المللی را مورد تاکید قرار داد و آمادگی کشورش را برای هرگونه مساعدتی در این زمینه اعلام کرد.

