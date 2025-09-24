به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ابومحمد الجولانی ملقب به احمد الشرع، رئیس دوره انتقالی سوریه در گفت‌وگویی که توسط مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن برنامه‌ریزی شده بود، نسبت به خطر وقوع ناآرامی‌های جدید در منطقه در صورت عدم دستیابی توافق امنیتی میان دمشق و تل آویو هشدار داد.

به گزارش الشرق الاوسط، الشرع که قرار است در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند، گفت: ما کسی نیستیم که برای اسرائیل مشکل ایجاد کنیم. ما از اسرائیل می‌ترسیم نه برعکس.

وی افزود: این واقعیت که اسرائیل مذاکرات را به تأخیر می‌اندازد و به نقض حریم هوایی ما و نفوذ به خاکمان ادامه می‌دهد، خطرات مختلفی را به همراه دارد.

در حالی که اسرائیل به حملات خود در جنوب سوریه ادامه می‌دهد و می‌گوید در حال دفاع از منافع اقلیت دروزی است، رئیس دوره انتقالی سوریه با صحبت درباره تقسیم کشورش مخالفت کرد.

الشرع در ادامه اظهار داشت اردن تحت فشار قرار دارد و هر گونه سخن درباره تقسیم‌بندی سوریه به عراق و به ترکیه آسیب خواهد رساند.

وی افزود این امر همه ما را به نقطه صفر باز خواهد گرداند. سوریه تازه از یک جنگ داخلی ۱۵ ساله بیرون آمده است.

همچنان سوریه و اسرائیل رسماً در حال جنگ هستند اما دو کشور پس از سقوط بشار اسد مذاکرات مستقیم را آغاز کردند.

رئیس دوره انتقالی سوریه روز دوشنبه هر گونه به رسمیت شناختن اسرائیل توسط دمشق در زمان کنونی را بعید دانست.

از طرفی دیگر پیشتر تام باراک، فرستاده ویژه امریکا به دمشق گفت سوریه و اسرائیل در آستانه دستیابی به توافق آتش‌بس هستند.

وی افزود به موجب آن اسرائیل حملاتش به سوریه را متوقف خواهد کرد و سوریه نیز متعهد خواهد شد تجهیزات نظامی سنگین نزدیک مرز با اسرائیل مستقر نکند.

