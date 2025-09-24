به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فعالان شبکه‌های اجتماعی و کاربران فضای مجازی، ویدیویی را به‌طور گسترده منتشر کرده‌اند که در آن «هنری حمرا»، خاخام سوری‌تبار آمریکایی، در حال دعای ویژه در کنیسه تاریخی «إلفرنج» در دمشق قدیم دیده می‌شود.

در این مراسم، حمرا که ریاست «بنیاد میراث یهودی سوریه» را بر عهده دارد، برای احمد الشرع رئیس‌جمهور سوریه و همچنین برای برقراری صلح در سوریه و سراسر جهان دعا کرد.

این صحنه که به‌گفته ناظران، از نظر زمان‌بندی و پیام‌های نهفته‌اش بسیار قابل‌توجه است، با ابراز امیدواری حمرا همراه شد که «سوریه آزاد» بتواند خود را بازسازی کرده و ثبات را بازیابد.

انتشار این ویدیو با واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی همراه شد. برخی کاربران آن را نمادی از اهمیت همزیستی دینی در سوریه دانستند، در حالی که گروهی دیگر، دعای این حاخام از قلب دمشق را نشانه‌ای از حضور برجسته و تأثیرگذار جامعه‌ی یهودیان در فضای اجتماعی و سیاسی سوریه قلمداد کردند.

................................

پایان پیام/ 167