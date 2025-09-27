توافق جولانی – نتانیاهو به تعویق افتاد/ اسرائیل شرط دالان سویداء را مطرح کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ توافقی که قرار بود میان احمد الشرع ملقب به ابومحمد جولانی رئیس دولت موقت سوریه و بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل درباره جنوب سوریه به امضا برسد، در لحظات پایانی با مانع جدیدی روبه‌رو شد. رسانه‌ها می‌گویند دخالت ترکیه و مخالفت آنکارا با ایجاد دالان انسانی اسرائیل به سوی سویداء – بندی که تا پیش از این فاش نشده بود – باعث تعویق توافق شد، هرچند شکست کامل مذاکرات به شمار نمی‌آید.

این توافق، که آمریکا و شخص دونالد ترامپ برای میزبانی آن آماده می‌شدند، شامل بندهایی چون تقسیم جنوب سوریه به سه منطقه امنیتی، گسترش نوار حائل با سرزمین‌های اشغالی، باقی ماندن قله جبل‌الشیخ و تل‌الحاره در دست اسرائیل، ایجاد منطقه پرواز ممنوع تا حاشیه دمشق، و حتی گشایش مسیر هوایی برای حملات احتمالی اسرائیل به ایران بود.

به نوشته «رویترز»، شرط تازه اسرائیل برای ایجاد دالان به سویداء نگرانی مستقیم اردن را برانگیخته و عملاً مانع اعلام رسمی توافق در هفته جاری شد. در مقابل، دولت موقت سوریه پیش‌تر با اردن و آمریکا نقشه‌راهی امضا کرده بود که تعهد می‌داد مسیر دمشق– سویداء را برای کمک‌های انسانی امن کند. اما این روند با مخالفت کمیته حقوقی سویداء و فعال شدن درخواست‌های محلی برای تعیین سرنوشت و حتی جدایی از سوریه روبه‌رو شد.

تحلیلگران می‌گویند ورود ناگهانی پرونده سویداء، رقابت آشکار اسرائیل و ترکیه بر سر نفوذ در سوریه را به سطحی تازه کشانده است. اردوغان پس از دیدار اخیر با ترامپ، خود را معمار سقوط اسد معرفی کرد، در حالی که اسرائیل با بمباران مواضع ارتش حکومت جولانی در مرکز سوریه، مانع تثبیت جای پای ترکیه شد.

به نوشته «یدیعوت آحرونوت»، مذاکرات واقعی نه با دمشق، بلکه با قدرتی در جریان است که پشت پرده امور را کنترل می‌کند و آن، آنکارا می‌باشد. این روزنامه تأکید کرده که هر توافقی با سوری‌ها بدون امتیازات گسترده از سوی ترکیه، تنها سکوتی موقت است که به سود آنکارا است. بر این اساس، کارشناسان احتمال می‌دهند مذاکرات به‌زودی ابعاد منطقه‌ای تازه‌ای پیدا کند و شامل اردن و ترکیه هم بشود، به‌ویژه که مسئله سویداء اکنون به اصلی‌ترین گره در پرونده جنوب سوریه بدل شده است.

