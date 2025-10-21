به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دولت انگلیس به بهانه «تعامل نزدیکتر با دولت کنونی سوریه» امروز سهشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۴ در بیانیهای اعلام کرد که گروه هیئت تحریرالشام را از فهرست «سازمانهای تروریستی» خود خارج کرده است.
هیئت تحریرالشام در سال ۲۰۱۷ به عنوان شاخهای از گروه تروریستی القاعده در فهرست سازمانهای تروریستی انگلیس قرار گرفته بود و ابومحمد الجولانی سالها و پیش از آنکه قدرت را در سوریه به دست بگیرد، رئیس تحریرالشام بود.
طبق گزارش رویترز، دولت انگلیس در بیانیه امروز خود تصریح کرده که حذف این گروه از سازمانهای تروریستی در راستای «اولویتهای داخلی و خارجی» بریتانیا است.
