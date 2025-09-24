انفجار مشکوک در نزدیکی کشتی «دیر یاسین»؛ پهپادها بر فراز کاروان صمود

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «ناوگان جهانی صمود» بامداد امروز اعلام کرد که صدای انفجار شدیدی در نزدیکی کشتی «دیر یاسین» شنیده شد که احتمالاً ناشی از پرتاب یک بمب صوتی بوده است. طبق این گزارش، پرواز گسترده پهپادها بر فراز کشتی‌های این ناوگان ادامه دارد.

در بیانیه‌ی «ناوگان صمود مغربی‌ها» آمده است که شب گذشته، در پی شلیک چهار پرتابه از سوی پهپادها، پروتکل اضطراری در تمامی کشتی‌های ناوگان فعال شد. همچنین، اختلالاتی در ارتباطات گزارش شده است.

طبق این بیانیه، ۱۲ پهپاد در فاصله‌ای نزدیک بر فراز کشتی «ألما» در حال پرواز هستند و پهپادهای دیگری نیز در حال نزدیک شدن به سایر کشتی‌های ناوگان مغربی‌ها مشاهده شده‌اند.

با وجود این تحرکات، هیچ‌گونه خسارت جانی یا مالی گزارش نشده است. یکی از پرتابه‌ها بمب دودزا بوده و دیگری پس از برخورد با مانع، به دریا سقوط کرده و هنوز شناسایی نشده است.

پیش‌تر، اسرائیل تهدید کرده بود که اجازه نخواهد داد «ناوگان جهانی صمود» به نوار غزه برسد و محاصره چندین‌ساله این منطقه را بشکند. این تهدید در شرایطی مطرح شده که جنگ ویرانگر در غزه بیش از دو سال ادامه داشته است.

وزارت خارجه اسرائیل در بیانیه‌ای تأکید کرده که تل‌آویو اجازه نخواهد داد این ناوگان محاصره دریایی را نقض کرده یا وارد منطقه‌ی درگیری شود. این وزارتخانه مدعی شده که این سفر دریایی در راستای اهداف جنبش حماس است و ورود کشتی‌ها به منطقه، نقض قوانین و تهدیدی برای امنیت محسوب می‌شود.

گفتنی است ناوگان جهانی صمود با هدف ایجاد گذرگاه انسانی و شکستن محاصره نوار غزه به حرکت درآمده است؛ تلاشی که با واکنش‌های شدید اسرائیل و نگرانی‌های امنیتی همراه شده است.

