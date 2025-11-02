به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی قهرمانی تاریخی تیم ملی فوتسال نوجوانان افغانستان در رقابتهای آسیایی، دفتر مرکزی آیتالله حاج واعظزاده بهسودی از علمای سرشناس شیعهی افغانستان با صدور پیامی رسمی، این پیروزی را نمادی از تلاش، ایمان و همبستگی جوانان کشور دانست و آن را به ملت شریف افغانستان تبریک گفت. در این پیام آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
باکمال افتخار، پیروزی مسرّتبخش تیم ملی زیر ۱۷ سال فوتسال جوانان افغانستان در بازیهای آسیایی به میزبانی کشور بحرین را به ملت شریف و سربلند افغانستان، جامعه ورزشی کشور و تیم قهرمان تبریک و تهنیت عرض میداریم.
این موفقیت بزرگ و کسب مدال قهرمانی، لبخند و شادی را بر چهره میلیونها هموطن عزیز ما، جامعهی ورزشی کشور و جوانان بااحساس به ارمغان آورد.
پهلوانان فوتسال ما نشان دادند که ضمن بردباری و اخلاقمداری، در هر میدانی شایستهی افتخار و سربلندیاند.
از خدای متعال توفیقات مزید برای جامعه ورزشی کشور و صعود تیم قهرمان را در مسابقات جهانی خواهانیم.
با احترام
دکتر یعقوبی
رئیس دفتر مرکزی مرجع عالیقدر، حضرت آیتاللهالعظمی حاج واعظزاده بهسودی (مدّ ظلّهالعالی)
کابل – حوزه علمیه دارالمعارف اهلبیت(ع)
۱۰ عقرب ۱۴۰۴ خورشیدی
