پاسخ محکم سفارت ایران در لبنان به اظهارات باراک فرستاده آمریکا

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سفارت ایران در لبنان در بیانیهای به اظهارات توهین آمیز تام باراک، فرستاده آمریکایی علیه ایران و حزب الله لبنان واکنش نشان داد.
در بیانیه سفارت ایران آمده است با صراحت و افتخار، جمهوری اسلامی ایران دشمن طبیعی همه طاغوتهای مستکبر است، بهویژه آنانی که بیهیچ محدودیتی از رژیم صهیونیستی حمایت میکنند و با استفاده از حق وتو، مانع هر تلاش بینالمللی برای توقف کشتار بیگناهان در غزه، لبنان و سایر کشورهای منطقه میشوند.
در ادامه این بیانیه ذکر شده کسانی که با توصیف مدافعان ملتهای منطقه به افعیها میکوشند آنان را شیطانی جلوه دهند، باید در آیینه سیاستهای خود بنگرند؛ سیاستهایی که هرجا پا گذاشتهاند، بذر فتنه، ویرانی و نابودی کاشتهاند. بیتردید، آزادگان امت از هیچ تلاشی برای رسوا کردن این سیاستها و دوروییها دریغ نخواهد کرد.
یادآور میشود توماس باراک، فرستاده رئیس جمهور آمریکا در سوریه و لبنان در اظهارات خصمانهای علیه مقاومت گفته بود حزب الله و ایران دشمنان ما هستند و باید سر این افعیها را جدا کنیم؛ لبنانیها فکر میکنند که حزب الله نتوانسته قدرت خود را بازیابی کند اما اینگونه نیست.
پیش از این نبیه بری رئیس مجلس لبنان در واکنش به ادعاهای مطرح شده از سوی توماس باراک، فرستاده آمریکا در لبنان اظهار داشت: سخنان هیئت آمریکایی در خصوص دولت، ارتش و مقاومت را رد میکنیم.
نواف سلام، نخستوزیر لبنان نیز در واکنش به اظهارات مداخله جویانه تام باراک، فرستاده آمریکا در لبنان گفت: از اظهارات اخیر توماس باراک که جدیت دولت و نقش ارتش را زیر سؤال برده است، شگفتزدهام.
