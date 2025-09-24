به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ باراک راوید خبرنگار وبگاه آکسیوس امروز چهارشنبه در پیامی در رسانه اجتماعی خود در ایکس در خصوص نشست شب گذشته میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و سران کشورهای عربی- اسلامی نوشت: یک منبع مطلع از این جلسه به من تأیید کرد که ترامپ به سران کشورهای عرب و مسلمان گفته است که به نتانیاهو اجازه نخواهد داد بخش‌هایی از کرانه باختری را ضمیمه کند.

از سوی دیگر، پولیتیکو در گزارشی در این خصوص نوشت: به گفته ۶ نفر که از این موضوع مطلع بودند، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان دیدار دیروز سه‌شنبه با سران کشورهای عرب به آنها قول داد که اجازه نخواهد داد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، کرانه باختری را به خاک خود الحاق کند.

پولیتیکو در این خصوص اضافه کرد: ۲ نفر از این افراد گفتند که ترامپ در این موضوع قاطع بود و قول داد که به اسرائیل اجازه داده نخواهد شد کرانه باختری را که توسط تشکیلات خودگردان فلسطین اداره می‌شود، نه حماس، تصرف کند.

این رسانه اضافه کرد: ترامپ پیش از نشست خود باسران ۸ کشور عربی در مقر سازمان ملل به خبرنگاران گفت که این «مهم‌ترین» نشست امروزش است، اما بدون صحبت با خبرنگاران آنجا را ترک کرد و شرکت‌کنندگان هنوز هیچ بیانیه رسمی در مورد محتوای گفتگوی خود منتشر نکرده‌اند.

ادعای این رسانه‌ها درباره قول ترامپ در حالیست که آمریکا به اذعان بسیاری از رسانه‌های جهان هرگز به وعده‌های خود وفادار نبوده و خود را ملزم به پایبندی به آنها نمی‌داند. تجاوز این کشور به همراه اشغالگران صهیونیست در بحبوحه مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا تنها یکی از نمونه‌های رفتار وحشیانه و خلاف قوانین بین المللی از سوی واشنگتن به شمار می‌آید.

