طرح «اسرائیل بزرگ» عملی نخواهد شد/ تصمیم کشورهای اروپایی برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین یک ژست دیپلماتیک است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ موضوع عملیات نظامی رژیم صهیونیستی علیه غزه، توهم سران این رژیم برای «اسرائیل بزرگ»، بیانیه برخی کشورهای اروپایی درباره تصممی برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین و ادعاهای اسرائیل برای اعمال حاکمیت برای کرانه باختری یکی از مهم ترین تحولات اخیر در پرونده فلسطین است که پرسشها و ابهامهایی را درباره آینده این پرونده و سرنوشت مردم فلسطین ایجاد کرده است. در همین زمینه پروفسور «پل پیلار»، عضو پیشین شورای اطلاعات ملی آمریکا به پرسش های مطرح شده از سوی خبرنگار ابنا پاسخ داد. وی اکنون عضو غیرمقیم موسسه کوئینسی و عضو ارشد غیرمقیم مرکز مطالعات امنیتی دانشگاه جورج تاون است.
ابنا: به نظر شما عملیات نظامی علیه غزه چه پیامدهایی برای اسرائیل خواهد داشت و سرنوشت مردم غزه که حاضر به ترک سرزمین خود نیستند، چه خواهد شد؟
عملیات نظامی اسرائیل در غزه همراه با کاهش کمکها که منجر به گرسنگی گسترده شده است، اسرائیل را به طور فزایندهای منفور کرده است. تغییر افکار عمومی علیه اسرائیل در کشورهایی که به طور سنتی از حامیان قوی اسرائیل بودهاند، به ویژه ایالات متحده و آلمان در طول دو سال گذشته قابل توجه بوده است. در غزه، ادامه عملیات نظامی اسرائیل صلح یا امنیت بیشتری را برای آن به ارمغان نخواهد آورد. در مقابل، صرف نظر از اینکه حماس به عنوان یک نیروی سازمان یافته به کار خود ادامه دهد یا خیر احتمالا مقاومت مسلحانه از سوی فلسطینیهای خشمگین ادامه خواهد داشت. مردم غزه سرزمین خود را ترک نمیکنند هرچند که آنها رنج بیشتری را که در دو سال گذشته متحمل شدهاند، تجربه خواهند کرد.
ابنا: آیا تصمیم کشورهای اروپایی برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین در سایه فشار آمریکا و اسرائیل عملی خواهد شد؟
برخی از دولتهایی که اظهاراتی را درباره به رسمیت شناختن کشور فلسطین مطرح کردهاند، چنین اقدامی را به وقایع و تحولات آتی در غزه مشروط کردهاند. بنابراین، اگر مثلا ایالات متحده بتواند ادعای پیشرفت در جهت آتشبس را مطرح کند، ممکن است برخی از این دولتها از موضوع به رسمیت شناختن عقبنشینی کنند. باید به خاطر داشته باشیم که وعده به رسمیت شناختن فلسطین همچنان یک ژست دیپلماتیک خواهد بود و تا زمانی که اسرائیل کنترل سرزمینهای فلسطین را در دست داشته باشد، در تشکیل کشور فلسطین به واقعیت نزدیکتر نخواهد شد.
ابنا: چرا ایالات متحده از صدور روادید برای رهبران تشکیلات خودگردان فلسطین خودداری کرد؟
دولت «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا مدت هاست که موضع ضد فلسطینی در راستای حمایت از دولت «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر اسرائیل اتخاذ کرده است. اکنون عدم صدور روادید برای رهبران تشکیلات خودگردان فلسطین نیز بدون شک پاسخی به قصد برخی از اعضای سازمان ملل برای استفاده از جلسه مجمع عمومی به عنوان فرصتی برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین بوده است.
ابنا: هدف از ادعاهای اخیر سران اسرائیل مبنی بر اعمال حاکمیت بر کرانه باختری چیست؟ آیا آنها به طور کلی به دنبال نابودی کل مسئله فلسطین هستند؟ آیا این ادعاها عملی خواهد شد؟
برخی از افراطگرایان اسرائیلی به ویژه «بزالل اسموتریچ»، وزیر دارایی اسرائیل با صراحت کامل از قصد خود برای انجام هر کاری که تشکیل کشور آینده فلسطین را غیرممکن کند، صحبت کردهاند. اساس این تلاش مربوط به ساخت شهرکهای بیشتر اسرائیلی در سرزمینهای اشغالی است، اما اعلام حاکمیت نیز برای راستگرایان اسرائیلی به عنوان تحقق بخشی از رویای دیرینه اسرائیل بزرگ، رضایتبخش خواهد بود. با این حال، برخی دیگر از اعضای دولت اسرائیل ممکن است این گونه محاسبه کنند که با اعلام رسمی حاکمیت بر کرانه باختری، چیزی به دست نخواهد آمد. اسرائیل در حال حاضر عملا حاکمیت خود را کرانه باختری اعمال میکند و الحاق رسمی این اراضی فقط میتواند پرسش های بیشتری را در سطح بینالمللی ایجاد کند که چرا به همه افرادی که در آن سرزمینها زندگی میکنند، حقوق سیاسی کامل داده نمیشود.
ابنا: طرح نتانیاهو برای اسرائیل بزرگ و اشغال کشورهای عربی را چگونه ارزیابی میکنید؟
اسرائیل در تخریب و ارعاب مردم با توسل به زور و قدرت مسلحانه مهارت دارد، اما این به مفهوم هیمنه واقعی در یک حوزه منطقهای دارای منافع نیست. همچنان بیاعتمادی بالایی نسبت به اسرائیل در منطقه وجود خواهد داشت و تلاشهایی برای اتحاد علیه آن صورت خواهد گرفت اما درباره اشغال کشورهای عربی باید بگویم که می تواند به همین سرزمینهای فلسطین و بخشهایی از سوریه و لبنان محدود خواهد شد.
