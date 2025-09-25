شهید سید حسن نصرالله از زبان تنها دخترش

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مجموعه رسانهای «عصر» برای نخستین بار پس از شهادت سید حسن نصرالله، دبیرکل حزبالله لبنان، گفتوگویی اختصاصی با تنها دختر ایشان، زینب نصرالله، انجام داده است. این مصاحبه که با اجرای حسین پاک، خبرنگار و کارشناس مسائل لبنان، صورت گرفته است.
زینب نصرالله در این گفتوگو، به ناگفتههایی از زندگی شخصی پدرش در مقام یک پدر، همسر و چهرهای خانوادگی پرداخته و تصویری کمتر دیدهشده از شخصیت شهید سید حسن نصرالله ارائه کرده است.
همچنین بخشی از گفتگو به نگاه او به تحولات اخیر لبنان و جایگاه میراث پدرش در افکار عمومی منطقه اختصاص دارد.
علاقهمندان میتوانند از طریق سایت رسمی مجموعه «عصر» به آدرس asrtv.com این مصاحبه کامل را مشاهده کنند.
