به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ امروز پنجشنبه،۳ مهرماه ۱۴۰۴، جمعی از اعضای انجمن طلاب تایلند در ایران با حضور در دفتر مجمع جهانی اهل بیت(علیهمالسلام)، با حضرت آیتالله رضا رمضانی دیدار و گفتگو کردند.
به گزارش خبرنگار ابنا، در این نشست صمیمانه، دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) ضمن خوشامدگویی به طلاب، هجرت آنان برای کسب علم را «هجرت الی الله» توصیف کردند و فرمودند: «اولین ثمره تحصیل علم دینی این است که انسان از خودش دستگیری میکند و تکلیف فردی و اجتماعی خود را میفهمد؛ و دومین ثمره آن، دستگیری از دیگران است که راه و مقصد را به آنها نشان میدهید و اگر این راه را درست نشان دهید، پیروی خواهند کرد».
ایشان با تأکید بر ضرورت همراهی رشد علمی و معنوی، اظهار داشتند: «هم باید تفقه در دین حاصل شود و هم رشد معنوی. امیرالمؤمنین حضرت علی (علیهالسلام) میفرمایند: کسی که خود را تهذیب نکند، از عقلش بهرهای نبرده است. جمع این دو رشد سبب میشود انسان خودش را پیدا کند و استعدادهای علم، قدرت و محبت را که خداوند در وجودش قرار داده، به هم پیوند دهد».
حضرت آیتالله رمضانی با اشاره به وظایف طلاب در دنیای امروز، به تشریح زمینههای همکاری و حمایت مجمع پرداختند و بیان کردند: «در خصوص فضای مجازی که به مؤثر بودن آن اشاره کردید، امیدواریم مجمع بتواند کمک و حمایت کند. اداره کل فضای مجازی ما آماده همکاری با شماست».
ایشان در ادامه، لزوم ایجاد شبکهای منسجم از مبلغان در تایلند را یادآور شده و افزودند که مجمع میتواند در زمینه آموزشهای تخصصی مورد نیاز به آنان کمک کند.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) خطاب به طلاب جوان گفتند: «وقتی برای تبلیغ به کشورتان میروید، یکی از کارهای مهم، شبکهسازی جوانان و ایجاد تشکلها و انجمن جوانان، اعم از علمی و آموزشی است تا از این طریق نخبهشناسی کنید. ما باید کار تشکیلاتی انجام دهیم و هویتبخشی به نسل جوان را در اولویت قرار دهیم. در این زمینه اگر طرحی دارید، مجمع از شما حمایت میکند».
ایشان همچنین به ظرفیت دانشگاه بینالمللی اهل بیت(ع) اشاره کرده که در رشتههای مختلف تحصیلی فعالیت دارد و آن را فرصتی برای تحصیل جوانان مستعد تایلندی دانستند.
آیتالله رمضانی با بیان اینکه بانوان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل میدهند، بر اهمیت فعالیت در این حوزه تأکید کرده و خواستار فعال شدن بخش خواهران انجمن و ایجاد تشکلهای بانوان شدند. ایشان همچنین از طلاب تایلندی دعوت کردند تا با توجه به کمکاری صورت گرفته در بخش زبان تایی ویکیشیعه (WikiShia)، با این دانشنامه همکاری نمایند. معرفی خبرنگار افتخاری برای خبرگزاری ابنا جهت پوشش اخبار تایلند، از دیگر موارد مورد تأکید ایشان بود.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در پایان با ابراز خوشحالی از دیدار با طلاب جوان و باانگیزه تایلندی، فرمودند: «خوشحالیم که نسل جوان طلاب، دغدغه جهاد تبیین دارند و گفتمانشان، گفتمانی انقلابی است. الحمدلله این فهم و درک برای شما به وجود آمده است. ما شما را پیدا کردیم و شما ما را پیدا کردید؛ باید در کنار هم باشیم و به وظایفمان عمل کنیم».
ایشان در یک سفارش طلبگی نیز طلاب را به حفظ احترام بزرگان و پیشکسوتان دعوت کرده و فرمودند: «نسبت به کسانی که موی خود را در این راه سفید کردهاند، اکرام و احترام داشته باشید. أَکْرِمْ تُکْرَمْ؛ احترام بگذارید تا مورد احترام قرار گیرید».
پیش از بیانات دبیرکل، آقای اسماعیل پاتونان مدیر انجمن طلاب تایلند و آقای مسجدی لهجا دبیر انجمن، ضمن معرفی اعضای هیئت همراه، گزارشی از فعالیتهای انجمن در زمینههای فرهنگی، علمی، تبلیغی و فضای مجازی ارائه و بر آمادگی کامل این انجمن برای همکاری با مجمع جهانی اهل بیت(علیهمالسلام) در راستای تبیین و ترویج معارف اسلامی تأکید کردند.
