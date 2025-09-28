بازی ،بازوی تربیت

خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) - ابنا: بازی با کودک در خانواده،لحظاتی شاد و سرگرمکننده را برای کودک و والدین رقم میزند و نیز بازوی قدرتمندی در تربیت و رشد همهجانبه کودک محسوب می شود.
اثرات مثبت این تعامل عمیق و تأثیرگذار عبارتند از:
تقویت پیوند عاطفی: بازی، زبان عشق و ارتباط بین والدین و کودک است. از طریق بازی، کودک احساس امنیت، پذیرش و عشق را تجربه میکند که پایههای یک رابطه سالم و مستحکم را شکل میدهد.
توسعه مهارتهای اجتماعی: بازیهای گروهی و تعاملی به کودک میآموزد چگونه با دیگران همکاری کند، مهارتهای ارتباطی را بهبود بخشد و مفاهیمی مانند اشتراکگذاری و احترام به نوبت را بیاموزد.
تحریک رشد شناختی: بازیهای فکری و خلاقانه، توانایی حل مسئله، تفکر انتقادی و تخیل کودک را تقویت میکنند. این فعالیتها پایههای یادگیری و موفقیت تحصیلی در آینده را محکم میسازند.
تقویت اعتماد به نفس: زمانی که کودک در بازیها موفق میشود یا تشویق میشود، اعتماد به نفس او افزایش مییابد. این احساس موفقیت، انگیزه او را برای مواجهه با چالشهای جدید تقویت میکند.
آموزش غیرمستقیم ارزشها: از طریق بازی، میتوان ارزشهای اخلاقی، فرهنگی و مذهبی را به صورت غیرمستقیم به کودک منتقل کرد. داستانگویی، بازیهای نقشآفرینی و فعالیتهای خلاقانه ابزارهای قدرتمندی در این زمینه هستند.
کاهش استرس و اضطراب: بازی، راهی سالم برای تخلیه انرژی و کاهش استرس در کودک است. این فعالیت به او کمک میکند تا احساسات خود را مدیریت کند و آرامش بیشتری داشته باشد.
تقویت مهارتهای حرکتی: بازیهای فیزیکی و فعال، هماهنگی دست و چشم، تعادل و مهارتهای حرکتی کودک را بهبود میبخشند. این فعالیتها پایههای یک زندگی سالم و فعال را شکل میدهند.
تشویق خلاقیت و نوآوری: بازیهای آزاد و خلاقانه به کودک اجازه میدهند تا بدون ترس از اشتباه، ایدههای خود را آزمایش کند. این رویکرد، ذهن خلاق و نوآور او را پرورش میدهد.
در سیره تربیتی پیامبر اسلام (ص) نیز بارها از بازی ایشان با فرزندان مسلمانان و حسنین (ع) روایت شده است و این مؤید پسندیده بودن این عمل نزد بزرگان دین است ، امیرالمؤمنین علی علیه السلام نیز برای دلجویی و اکرام ایتام و فرزندان شهدای جنگهای اسلام با آنها بازی می کردند و زبان کودکی را در بازی با آنها برای انتقال مفاهیم ارزشمند دین و اخلاق اسلامی اتخاذ می نمودند،با بازی لحظاتی خوش برای خانواده با بازی کودکان خلق می شود و ابزاری قدرتمند برای تربیت، رشد و شکوفایی اوست. از طریق بازی، والدین میتوانند نقش مؤثری در شکلدهی شخصیت، مهارتها و ارزشهای کودک ایفا کنند.
