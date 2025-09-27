به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر کشور آلمان اعلام کرد که دولت این کشور در تلاش است تا با سوریه به توافقی فوری برای اخراج پناهجویان دست یابد و قصد دارد روند اخراج افغان‌ها را بدون واسطه قطر و با هماهنگی مستقیم با کابل ساماندهی کند.

الکساندر دوبرینت تصریح کرد: در مرحله نخست، اخراج شامل پناهجویان ردشده و افراد دارای محکومیت کیفری خواهد بود و سپس کسانی را در بر خواهد گرفت که موفق به دریافت اقامت نشده‌اند.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای اجرای عملیات اخراج منظم به افغانستان خبر داد و گفت: «هدف من اجرای روند مستقیم و منظم اخراج به افغانستان در آینده است. در حال حاضر این امر تنها با حمایت قطر ممکن است، اما می‌خواهم در آینده این روند را بدون واسطه و با هماهنگی فنی با مسئولان کابل انجام دهیم.»

وزیر کشور آلمان تأکید کرد که باید میان افرادی که به‌خوبی در جامعه و بازار کار آلمان ادغام شده‌اند و کسانی که حق پناهندگی ندارند و به کمک‌های اجتماعی وابسته‌اند، تفاوت قائل شد.

طبق اعلام وزارت کشور آلمان، از سال ۲۰۱۲ تاکنون هیچ عملیات اخراجی به سوریه انجام نشده است. با این حال، شمار سوری‌هایی که پس از سقوط بشار اسد به‌طور داوطلبانه به کشور خود بازگشته‌اند، به‌تدریج در حال افزایش است.

بر اساس آمار رسمی، تا پایان ماه اوت گذشته، ۱۸۶۷ نفر با حمایت مالی دولت فدرال آلمان به سوریه بازگشته‌اند.

