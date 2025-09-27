به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه عبریزبان معاریو اعتراف کرد که ساکنان ایلات اشغالی بعد از حمله اخیر نیروهای مسلح یمن علیه این منطقه در شوک و ناامیدی به سر میبرند.
در این گزارش آمده است: حمله یمن به مرکز گردشگری ایلات باعث میشود شریان اقتصادی و اجتماعی این شهر هدف قرار بگیرد و دیگر امن نباشد. ساکنان ایلات تاکید کردند که نتانیاهو همه چیز را نابود کرده است. ایلات یک منطقه آرام بود که به شرایط خطرناکی دچار شده است.
«یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن، با صدور بیانیهای از انجام حملات پهپادی به برخی مواضع دشمن صهیونیستی در جنوب سرزمینهای اشغالی خبر داد.
وی در این بیانیه گفت که نیروهای یمنی با دو فروند پهپاد بندر «امالرشراش» در سرزمینهای اشغالی را در هم کوبیدند.
لازم به ذکر است که پیشتر رسانههای صهیونیستی اعلام کردند که شمار مجروحان حمله پهپادی ارتش یمن به ایلات اشغالی به ۴۸ نفر رسید.
......................
پایان پیام / ۳۴۸
نظر شما