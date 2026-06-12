به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی، نشستی امنیتی با اعضای کابینه امنیتی (کابینت) و فرماندهان ارشد نهادهای امنیتی و نظامی این رژیم برگزار کرد که به بررسی آخرین تحولات پرونده ایران اختصاص داشت.
براساس گزارش شبکه الجزیره، شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی به نقل از منابع سیاسی گزارش داد که این نشست شامگاه پنجشنبه برگزار شد و طی آن آخرین تحولات مربوط به مذاکرات جاری میان آمریکا و ایران مورد بررسی قرار گرفت.
این گزارش، میافزاید که ارزیابیهای رژیم صهیونیستی حاکی از آن است که در صورت ناکامی در دستیابی به توافقی نزدیک و قابل قبول، احتمال تشدید تنشهای نظامی در هفتههای آینده افزایش خواهد یافت.
منابع یادشده افزودند که این ارزیابیها طی روزهای اخیر در چندین نشست داخلی مورد بحث قرار گرفته و مقامات رژیم صهیونیستی با دقت روند مذاکرات و همچنین تحرکات نظامی میان تهران و واشنگتن را زیر نظر دارند.
همزمان، شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد که نتانیاهو پس از اطلاع از تصمیم «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا مبنی بر لغو حملات هوایی و عملیات نظامی برنامهریزیشده علیه ایران، نشستهای مشورتی خود را به پایان رساند.
پس از آن، دفتر نخستوزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که نتانیاهو در تماس تلفنی با ترامپ درباره یادداشت تفاهمی که در حال تدوین میان واشنگتن و تهران است و قرار است زمینهساز مذاکرات گستردهتر میان دو طرف باشد، گفتوگو کرده است.
تضمینهای مورد نظر رژیم صهیونیستی
دفتر نخستوزیری رژیم صهیونیستی در بیانیهای اعلام کرد که نتانیاهو در این گفتوگو از تعهد ترامپ برای گنجاندن برخی شروط در هرگونه توافق نهایی با ایران استقبال کرده است.
بر اساس ادعای این بیانیه از جمله موارد مورد تأکید، خروج اورانیوم غنیشده از ایران و برچیدن تأسیسات غنیسازی عنوان شده است.
همچنین اعمال محدودیت بر برنامه موشکی ایران و توقف حمایت تهران از گروههای مسلح منطقهای از دیگر موارد مطرحشده در این رایزنی بوده است.
در این بیانیه تأکید شده که رژیم صهیونیستی طرف مذاکره یا امضاکننده یادداشت تفاهم در حال تدوین میان آمریکا و ایران نیست.
غافلگیری تلآویو از تصمیم ترامپ
در مقابل، برخی گزارشهای رسانهای حاکی از آن است که مقامات رژیم صهیونیستی از اعلام ناگهانی ترامپ درباره لغو حملات برنامهریزیشده علیه ایران و همچنین سخنان او درباره پیشرفت مذاکرات با تهران غافلگیر شدهاند.
منابع رژیم صهیونیستی در عین حال اعلام کردهاند که از وجود توافق نهایی میان آمریکا و ایران اطلاعی ندارند و هنوز جزئیات روشنی درباره نتیجه مذاکرات در دسترس نیست.
دونالد ترامپ پیشتر در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» از لغو عملیات نظامی برنامهریزیشده علیه ایران خبر داده و ادعا کرده بود که تفاهمات اولیهای میان دو طرف حاصل شده است، هرچند جزئیات بیشتری در این خصوص ارائه نکرد.
پرونده هستهای؛ محور اصلی اختلاف
برنامه هستهای ایران همچنان یکی از مهمترین محورهای اختلاف میان تهران از یک سو و آمریکا و رژیم صهیونیستی از سوی دیگر به شمار میرود.
رژیم صهیونیستی بارها اعلام کرده است که برنامه هستهای ایران را تهدیدی وجودی علیه امنیت خود میداند و نسبت به پیشرفتهای آن ابراز نگرانی کرده است.
در مقابل، مقامهای ایرانی همواره تأکید کردهاند که برنامه هستهای این کشور اهداف صلحآمیز دارد و تهران به دنبال تولید یا دستیابی به سلاح هستهای نیست.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما