به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با حضور در یک برنامه تلویزیونی، درباره برخی ادعاها و گمانه‌زنی‌ها درباره توافق میان ایران و آمریکا توضیح داد: اولاً، موضع‌گیری‌های متغیر مقام‌های آمریکایی امر بی‌سابقه‌ای نیست. در این دو سه ماه اخیر و به عبارتی در این یک سال و نیم اخیر، مواضع متفاوت و متناقضی از مقام‌های آمریکایی دیدیم که بارها تکرار شده است. در رابطه با موضوع مذاکرات، جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده که با حسن نیت و با رویکردی مسئولانه وارد روند دیپلماتیک شد.

وی با اشاره به اینکه مشکلی که از ابتدا ما در این روند دیپلماتیک با آن مواجه بودیم، ناشی از رویکردهای ضدونقیض مقام‌های آمریکایی بود؛ گفت: علاوه بر اینکه تا الان در دو نوبت در حین مذاکره مرتکب تعرض نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران شدند و جنایات بی‌شماری را مرتکب شدند، در همین دوره دو ماهه، از فروردین‌ماه تا الان که ما در وضعیت اعلامی آتش‌بس قرار داشتیم، هم آمریکا و هم رژیم صهیونیستی بارها آتش‌بس را نقض کردند. همین دو سه شب اخیر نیز با حملات نظامی آمریکا علیه تأسیسات زیربنایی کشورمان در جنوب و حمله به دو مخزن آب در سیریک مواجه بودیم.

بقایی افزود: بنابراین، ما شاهد این هستیم که همزمان که از دیپلماسی و مذاکره صحبت می‌کنند، به زور و اقدامات غیرقانونی و جنایتکارانه متوسل می‌شوند. وضعیت مذاکرات از ابتدا از نظر ما روشن بوده است. قبلاً هم گفتیم که بخش عمده متن تقریباً نهایی شده بود. مشکل از اینجا ایجاد می‌شد که هر بار مقامات آمریکایی یک مطالبه جدید را مطرح می‌کردند یا مواضع خود را تغییر می‌دادند؛ هم از طریق نمایندگانشان و هم از طریق مصاحبه‌های متعددی که با رسانه‌ها داشتند.

مشکل، مواضع ضدونقیض آمریکاست

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه در این چند آمریکا تلاش کرد تا یک‌سری مطالبات و خواسته‌های غیرمعقول را تحمیل کنند، گفت: مطمئناً جمهوری اسلامی ایران هم در عرصه دیپلماسی و هم در عرصه میدان نشان داده که به هیچ عنوان تسلیم شرایط و خواسته‌های طرف مقابل نمی‌شود. دلیل اینکه روایت‌های خود را به این شکل تنظیم می‌کنند، این است که به نوعی القا کنند روند دیپلماتیک تحت تأثیر فشارها و تهدیدها قرار گرفته و به نتیجه مثبت منجر شده است. همه اینها برای این است که القا کنند این روش جواب می‌دهد. ما ثابت کردیم که اگر قرار بود جمهوری اسلامی ایران تحت فشار و تهدید از مواضع اصولی خود کوتاه بیاید، اساساً باید همان یک سال و نیم پیش یا یک سال قبل این کار را انجام می‌داد.

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران در عمل ثابت کرده است که آنچه خط قرمز تعیین کرده، منافع و مصالح ملت ایران است و به هیچ عنوان قرار نیست در این زمینه مماشاتی نشان داده شود. در خصوص آخرین وضعیت نیز به دلیل اقدامات غیرقانونی آمریکا در تعرض به کشور، روند دیپلماتیک طبعاً تحت تأثیر قرار گرفت. میانجی‌ها فعال هستند و همچنان هم پاکستان و هم قطر در حال پیگیری هستند. ما نیز خیلی شفاف اعلام کردیم. مشاور وزیر خارجه قطر سفری به ایران داشت و درباره برخی نکات، بحث‌هایی صورت گرفت، اما همان‌طور که عرض کردم، به دلیل اقدامات آمریکا، روند دیپلماتیک قاعدتاً تحت تأثیر قرار می‌گرفت. از لحاظ متنی، متن تقریباً و در بخش عمده خود نهایی شده است. مشکل در این است که مواضع ضدونقیض آمریکا همواره باعث شده این روند دچار تلاطم و اخلال شود.

تصمیم‌گیری درباره متن تفاهم در انتظار جمع‌بندی مراجع ذی‌ربط است

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به پرسشی درباره برخی گمانه زنی های رسانه ای پیرامون زمان و مکان برگزاری جلسه امضای تفاهم اولیه میان ایران و امریکا گفت: این موارد را باید در همان چارچوب گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای قرار داد. اصل موضوع این است که به محض رسیدن به نتیجه نهایی، اطلاع‌رسانی انجام خواهد شد. روند تصمیم‌گیری در کشور ما کاملاً روشن است؛ مراجع ذی‌ربط نظام باید درباره جزء‌به‌جزء متن و هرگونه تفاهم احتمالی به جمع‌بندی برسند. به محض آنکه به جمع‌بندی نهایی دست پیدا کنیم، حتماً به صورت رسمی اعلام خواهیم کرد.

وی ادامه داد: سایر موارد مرتبط با این موضوع، از جمله اینکه شکل امضای تفاهم چگونه خواهد بود، به نظر من در مرحله بعدی مطرح می‌شود. آنچه تاکنون درباره این موضوعات شنیده‌اید، عمدتاً در حد گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای بوده است.

آخرین وضعیت تنگه هرمز

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره آخرین وضعیت تنگه هرمز و مباحث و موضوعاتی که در این خصوص مطرح می‌شود، گفت: دنیا شاهد این است که علی‌رغم اقدامات مسئولانه ایران و نیروهای مسلح کشورمان برای کمک به تردد ایمن در تنگه هرمز، متأسفانه آمریکا با اقداماتی که انجام داده، به‌ویژه طی دو سه شب گذشته، این منطقه را به شکلی بی‌سابقه ناامن کرده است.

بقایی افزود: ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرده است که با توجه به وضعیتی که در نتیجه اقدامات آمریکا ایجاد شده، در حال حاضر امکان تردد ایمن از تنگه هرمز وجود ندارد. بنابراین اعلام شد که تنگه هرمز به روی همه کشتی‌ها بسته است. دلیل این امر و علت انحصاری ایجاد این وضعیت، اقدامات غیرقانونی و تجاوزکارانه آمریکا است که طی دو سه شب گذشته، متأسفانه با حمله به تأسیسات کشورمان در جنوب کشور رقم خورد.

وی با اشاره به اینکه آمریکایی‌ها به کشتی‌های تجاری نیز حملات مرگباری انجام دادند، گفت: به عنوان مثال، سه کشتی هندی آسیب دیدند و چند نفر از ملوانان هندی جان خود را از دست دادند. این وضعیت نشان می‌دهد که آمریکا با اقدامات خود، دریانوردی بین‌المللی و تجارت آزاد دریایی را مورد تعرض قرار داده و ناامن کرده است.

بقایی تاکید کرد: وضعیت تنگه هرمز در نتیجه اقدامات آمریکا طی دو سه روز گذشته ایجاد شده و هشدارهای لازم نیز از سوی نیروهای مسلح کشورمان داده شده است که کشتی‌ها باید مراقبت کنند؛ چرا که در این شرایط امکان تأمین امنیت وجود نخواهد داشت.

هنوز درباره متن تفاهم‌نامه پایان جنگ به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌ایم

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت متن تفاهم‌نامه پایان جنگ تاکید کرد: مسئولان کشور بارها این موضوع را مورد تاکید قرار داده‌اند که فارغ از لفاظی‌ها، تهدیدها و ادعاهای طرف مقابل، ما بر منافع ملت ایران متمرکز هستیم.

وی تاکید کرد: ما کار خودمان را انجام می‌دهیم. در مورد متن و کلیت این تفاهم هرگاه به این جمع بندی برسیم که تامین کننده منافع ملت ایران است حتما به صورت شفاف این را اعلام خواهیم کرد. تا این لحظه که من در خدمت‌تان صحبت میکنم ما در این مورد به جمع بندی نهایی نرسیدیم. این مسئله موضوع بسیار مهمی است که در حال حاضر توسط نهادهای ذی‌ربط تصمیم گیرنده در حال بررسی است و به محض اینکه به جمع بندی برسیم حتما اطلاع رسانی خواهیم کرد.

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